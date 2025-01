Marotta ha un sogno: vuole portarlo il prima possibile a Milano | Concorrenza illustre

Il Presidente interista cercherà, in vista della prossima estate, di portare alla Pinetina un calciatore che ha stregato il club.

Al netto di cessioni che al momento comunque sembrano sempre meno probabili e di cui se ne potrebbe discutere soltanto nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato, l’Inter ha osservato questa finestra da spettatrice interessata, ma senza mai intervenire.

Il valore tecnico della squadra e la profondità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, infatti, hanno fatto pensare ai dirigenti nerazzurri, ma in generale a tutta la società, di non aver necessità particolare e, quindi, han permesso agli operatori di mercato interisti di proiettarsi già alla prossima estate e alla prossima stagione.

Così come succede da qualche mercato invernale, quindi, mentre le altre big del nostro campionato, quasi tutte, devono correre ai ripari per migliorare la rosa o coprire i buchi presenti all’interno dell’organico, l’Inter può già programmare in vista del futuro e cominciare magari trattative per portarsi avanti nei discorsi su obiettivi estivi.

Marotta e Ausilio, però, hanno ricevuto un diktat ben preciso dal Fondo Oaktree, nuovo proprietario del club e, mentre prima si guardava a calciatori già affermati, di esperienza e già vincenti, ora la strategia è completamente cambiata e gli americani pretendono elementi giovani, futuribili, forti tecnicamente e già pronti fisicamente.

Inter, obiettivo Nico Paz per l’estate

Risponde sicuramente a questa descrizione una delle rivelazioni dell’attuale Serie A. Parliamo di Nico Paz, fantasista argentino, scuola Real Madrid, che ha già collezionato cinque gol e quattro assist con il Como in stagione, ma soprattutto ha fatto vedere tutte le sue straordinarie doti tecniche e si è mostrato assolutamente pronto per competere anche ad altissimi livelli.

Marotta e Ausilio gli hanno messo gli occhi addosso da diverso tempo e stanno cercando di studiare una strategia per portarlo ad Appiano Gentile. Cosa che non sarà, però, per niente facile visto che il Como lo ha acquistato per 6 milioni in estate dal Real Madrid, lasciando però agli spagnoli il 50% sulla futura rivendita, ma soprattutto il diritto di riacquisto fissato a 9 milioni.

Nico Paz, la strategia nerazzurra per portarlo a Milano

Difficile pensare che il club spagnolo non eserciterà questo diritto a cifre così esigue e quindi far rientrare Nico Paz alla base, metterlo a disposizione del prossimo tecnico o al massimo rivenderlo a qualche top club europeo. L’Inter, però ha le sue carte da giocarsi e potrebbe convincere il ragazzo della bontà del progetto nerazzurro, magari garantendogli anche un minutaggio maggiore rispetto a quello che avrebbe al Real.

Marotta, infine, potrebbe anche proporre ai Blancos una formula simile a quella che portò al Milan Brahim Diaz. Un’operazione praticamente uguale a quella scelta l’estate scorsa dal Como per portare Nico Paz in Serie A, ma a cifre ben più elevate. Questo permetterebbe così all’Inter di godersi l’argentino in nerazzurro per qualche anno, per poi eventualmente guadagnare dal ritorno del ragazzo a Madrid una o due stagioni più tardi.