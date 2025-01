Svolta nella trattativa per Frattesi: Ghisolfi pronto ad un grande sacrificio | L’idea dell’ultimo minuto

Ghisolfi non molla la presa, vuole regalare a Ranieri un centrocampista di qualità come Frattesi: nuova offerta in arrivo

La Roma ha centrato la prima vittoria in trasferta della stagione. Due calci di rigore hanno consentito ai giallorossi di battere l’Udinese e di continuare la corsa verso la zona Europa. Intanto sul fronte mercato sono stati ufficializzati due acquisti. Dall’Ajax è arrivato il terzino Devyne Rensch, sbarcato a Ciampino e presentato dalla società con la nuova maglia. Per lui un contratto di cinque anni a poco più di un milione a stagione.

Il secondo rinforzo invernale è il secondo portiere Pierluigi Gollini che ha preso il posto dell’australiano Ryan. Era già stato cercato quando era titolare all’Atalanta, prima che l’allore direttore sportivo Tiago Pinto scegliesse Rui Patricio per coprire i pali dei capitolini.

Florent Ghisolfi continua a lavorare a fari spenti per Davide Frattesi, il grande obiettivo di questa finestra di mercato invernale dei giallorossi. La Roma vuole inserire nella trattativa Zalewski, profilo gradito a Marotta nel caso di partenza di Buchanan.

Proposto anche Bryan Cristante, sparito dai radar di Claudio Ranieri dopo l’infortunio alla caviglia. Andrebbe di fatto a sostituire nello stesso ruolo Frattesi che potrebbe così ritornare a Trigoria, data la trafila nelle giovanili della Roma.

L’Inter continua ad opporre resistenza ma la situazione potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato

L’Inter non vorrebbe lasciarlo partire in questa fase della stagione, dato che i nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni, fatto che rende indispensabile l’apporto delle seconde linee.

Sta per rientrare in gruppo Hakan Calhanoglu, alle prese con un problema fisico, e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League potrebbe portare ad un’accelerata all’operazione.

Per quali motivi il trasferimento di Frattesi alla Roma non è da escludere

Frattesi ha chiesto un minutaggio maggiore e nella Capitale avrebbe un posto da titolare garantito. Il centrocampista azzurro ha paura di non rientrare nel progetto del commissario tecnico Spalletti che inizierà a marzo l’iter per accedere ai Mondiali del 2026, inserendo forze fresche nella lista dei convocati.

Sono ore decisive quelle che potrebbero riportare Frattesi a vestire i colori giallorossi, con i tifosi che si augurano che questo colpo si verifichi, certi della qualità del giocatore e del prezioso apporto che potrebbe dare anche in fase realizzativa.