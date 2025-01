Fortemente voluto in estate, venduto appena sei mesi dopo | Inzaghi, addio al meno considerato della rosa: ha fatto le valigie

C’è la cessione del giocatore meno utilizzato da Inzaghi. Acquistato speranzosamente in estate, la sua avventura all’Inter è già finita.

Messa in archivio la reboante vittoria conquistata domenica pomeriggio a Lecce col punteggio di 0-4, l’Inter di Simone Inzaghi continua la sua rincorsa al Napoli di Antonio Conte, attualmente primo in classifica con 53 punti, a più tre sulla seconda posizione dei nerazzurri.

Un vantaggio decisamente esiguo, quello dei partenopei, che la formazione meneghina potrebbe eliminare nelle prossime settimane in caso di affermazione esterna sul campo della Fiorentina nel recupero del match della 14esima giornata interrotto lo scorso 1 dicembre a causa del malore occorso a Bove.

Appuntamento, quello dello Stadio Franchi contro la Viola, che, stando a quanto emerso in queste ore, potrebbe andare in scena nella giornata di mercoledì 5 febbraio, in mezzo al derby contro il Milan, in programma domenica alle 18.00, e la gara di ritorno contro la Viola, fissata per le 15.00 di domenica 9 febbraio.

Un calendario indubbiamente pieno, nonché complicato quello del Biscione. il quale, una volta affrontato il Diavolo e (potenzialmente) due volte la Fiorentina, domenica 16 febbraio alle 15.00 andrà a far visita alla Juventus di Thiago Motta in occasione della gara valevole per la 25esima giornata di campionato.

Inter, nessun acquisto a gennaio: solo cessioni

Al centro di continue voci di mercato riguardanti soprattutto l’eventuale cessione di Davide Frattesi, l’Inter del presidente Marotta nelle scorse ore ha confermato di non avere alcuna intenzione di acquistare in questi ultimi giorni di mercato, ma, al massimo, solo di cedere qualcuno di quei giocatori non rientranti nei piani di Simone Inzaghi.

Giocatori, che hanno fin qui visto il campo in maniera sicuramente limitata, che potrebbero lasciare Milano negli ultimi giorni di trattative per andare a cercare maggiore fortuna altrove. In tal senso, gli uomini di mercato nerazzurri stanno monitorando con attenzione tutti i possibili scenari.

Inter, Palacios verso la cessione: l’argentino piace al Monza e in Germania

Acquisato a titolo definitivo lo scorso 20 agosto per sei milioni e mezzo di euro versati nelle casse dell’Independiente Rivadavia, Tomas Palacios potrebbe lasciare l’Inter prima del termine della sessione invernale di calciomercato. In campo per appena 26 minuti tra Serie A e Coppa Italia, il difensore argentino potrebbe salutare i nerazzurri per tentare la fortuna in un’altra squadra.

Stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Sky Sport, il classe 2003 avrebbe attirato l’attenzione del Monza di Adriano Galliani il quale, in trattativa con la Fiorentina per la cessione di Pablo Marì, avrebbe pensato a lui per riempire l’eventuale vuoto che potrebbe generarsi con la partenza del difensore centrale spagnolo. Sul 21enne argentino avrebbe però messo gli occhi anche il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che, attualmente secondo in classifica in Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco, potrebbe affondare il colpo prima del gong finale.