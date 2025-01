Trasferimento lampo in Belgio: dopo Napoli pronto per una nuova avventura | C’è già l’annuncio ufficiale

Riparte dal Belgio dopo l’ultima parentesi a Napoli, il rilancio può avvenire lontano dall’Italia: una nuova avventura per lui

Il Napoli ha ripreso la corsa verso lo Scudetto, interrompendo l’imbattibilità della Juventus nell’ultimo weekend di campionato. Una vittoria in rimonta per i partenopei che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio nella ripresa, prima con il colpo di testa perentorio di Anguissa e poi con il calcio di rigore messo a segno da Romelu Lukaku, al nono centro da quando veste la maglia azzurra.

Un rendimento costante quello della capolista che ha ritrovato entusiasmo e compattezza con Antonio Conte in panchina, con una stagione decisamente migliore rispetto alla precedente, conclusa con l’esclusione dalle competizioni europee.

Un anno fa il patron Aurelio De Laurentiis ha cambiato per tre volte allenatore, senza riuscire a cambiare le sorti di uno spogliatoio disunito, con i giocatori più rappresentativi della rosa che non sono riusciti ad esprimersi al meglio.

Dopo l’addio di Luciano Spalletti la scelta del presidente del Napoli è ricaduta su un tecnico francese che aveva già avuto un’esperienza alla guida di un club di Serie A, la Roma.

Dopo Napoli riparte dal Belgio, ha firmato nelle ultime ore

Rudi Garcia è stato esonerato dopo pochi mesi, pagando lo scotto di trovarsi a gestire un gruppo già appagato dallo Scudetto raggiunto al termine dell’annata precedente e un feeling mai nato con Kvara e Osimhen.

Da pochi giorni è diventato il nuovo commissario tecnico del Belgio, dopo il licenziamento di Domenico Tedesco. Una nuova avventura stimolante per il mister che avrà in rosa giocatori di indiscusso valore, compresi due giocatori che militano attualmente nel Napoli, come Lukaku e Ngonge.

Che tipo di Nazionale si troverà ad allenare l’ex mister del Napoli

Il Belgio inizierà a marzo le qualificazioni in vista del Mondiale del 2026, dopo il deludente cammino in Nations League, dove ha raccolto solo un punto in due partite contro l’Italia, con un pareggio all’Olimpico di Roma e una sconfitta in casa.

Il campionato interno è in crescita, come testimoniano i risultati del Club Brugge in Champions League, ancora in corsa per un posto nei playoff che decreteranno le squadre che accederanno agli ottavi di finale della massima competizione europea.