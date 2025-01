Vuole lasciare subito il club: il messaggio del giocatore alla società | Alla ricerca di una valida alternativa

Il giocatore ha fatto sapere di voler lasciare il club, si lavora alla cessione negli ultimi giorni di mercato e all’arrivo di un sostituto

Il weekend di campionato che è trascorso è stato diametralmente opposto per le due romane. La Lazio ha subito un’inaspettata sconfitta casalinga per mano della Fiorentina che era in crisi di risultati. I biancocelesti non approfittano del k.o. della Juventus a Napoli per consolidare il quarto posto in classifica.

I toscani sono riusciti a sorprendere gli avversari nel primo tempo, per poi difendere il vantaggio nella ripresa, nonostante il forcing finale dei capitolini, anche sfortunati dato il palo colpito all’ultimo minuto da Pedro.

I giallorossi hanno invece centrato il primo successo in trasferta della stagione, in rimonta a Udine. Due rigori hanno consentito agli uomini guidati da Claudio Ranieri di strappare tre punti preziosi per restare in corsa per un piazzamento europeo.

Un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni per una squadra che prosegue la propria crescita ma che si trova ancora a dover rincorrere in classifica, dato il nono posto provvisorio.

Ha fatto sapere di volere essere ceduto: non ha lasciato il segno

Proprio la Roma adesso potrebbe però assistere alla partenza, nelle prossime ore, di Mario Hermoso. Arrivato come svincolato dall’Atletico Madrid, il centrale spagnolo non si è integrato all’interno dello spogliatoio e non ha trovato molto spazio.

Questi potrebbe trasferirsi al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, chiudendo così la sua esperienza nella Capitale con appena tredici presenze, di cui sei da titolare.

La dirigenza è già al lavoro per ingaggiare un sostituto

Per sostituirlo, il direttore sportivo Ghisolfi ha messo nel mirino due giocatori: il preferito è Mika Marmol del Las Palmas mentre il secondo della lista è Marco Di Cesare del Racing Avellaneda. Il primo ha una clausola da 10 milioni e un contratto che scade nel 2026. Il secondo ha disputato le Olimpiadi di Parigi con l’Argentina, ha un costo simile ma l’operazione è più fattibile la prossima estate.

La sensazione è che si potrebbe rimandare la trattativa alla prossima sessione di mercato, dato anche il poco tempo a disposizione. Intanto la Roma ha ufficializzato Rensch, proveniente dal sorprendente Ajax di Farioli, per molti il papabile allenatore dei giallorossi per il prossimo campionato.