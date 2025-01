Non verrà accontentato: primi problemi per Conceicao al Milan | Il passo indietro del Presidente

La situazione in casa rossonera continua ad essere infuocata e la società dà un’altra delusione al tecnico portoghese.

La domenica di campionato in casa Milan ha portato una vittoria importantissima per la classifica e soffertissima, perché agguantata in pieno recupero e nonostante al 90′ la squadra fosse ancora sotto di una rete, ma le buone notizie per i rossoneri si fermano qui.

Prima, durante e dopo l’incredibile match contro il Parma, terminato per 3-2 a favore dei rossoneri, sono successe talmente tante cose che è difficile anche riuscire a tenere conto di tutte. I primi colpi di scena sono arrivati negli ultimi minuti della prima frazione e durante l’intervallo.

Prima, infatti, l’ammonizione ai danni di Fofana che, diffidato, salterà il derby di domenica prossima contro l’Inter. Nel secondo tempo, poi, il Milan si presenta in campo senza Leao e Theo Hernandez, sostituiti rispettivamente da Bennacer e Bartesaghi. Scelte forti da parte di Conceicao che non ha perdonato ai due l’orribile primo tempo, ma forse nemmeno altro.

A fine partita, pochi secondi dopo del fischio finale e del miracolo che si era compiuto a San Siro, ecco la scena imbarazzante di Sergio Conceicao che battibecca con Davide Calabria, dello scontro totale tra i due e degli altri rossoneri in campo che devono intervenire per non far arrivare, il proprio allenatore ed il loro ex capitano, allo scontro fisico.

Milan, a Conceicao non basta l’arrivo di Walker

Una scena che ha fatto il giro del Mondo e che di certo non ha dato un’immagine edificante del Milan agli occhi di tutti gli sportivi dell’Universo. Conceicao non può non essere nervoso, oltre che per il gioco della squadra e per l’atteggiamento di alcuni singoli, soprattutto caratteriale e professionale, anche per un mercato che non decolla e che non gli ha ancora regalato quello che gli servirebbe.

Nelle scorse ore è stato ufficialmente presentato Kyle Walker, preso in prestito secco dal Manchester City, con possibile riscatto fissato a cinque milioni e previsto per l’estate prossima, che prenderà il posto dell’infortunato Emerson Royal e proprio di Calabria, sulla fascia destra di difesa. Il terzino della Nazionale inglese porterà tecnica, fisicità, leaderhip, carisma e tanta esperienza al Milan, ma Conceicao necessita anche di un centrocampista e di un attaccante.

Mercato Milan, Scaroni gela i tifosi su Gimenez

Mente il primo non dovrebbe arrivare in questa sessione di mercato, si continua a trattare per il secondo. Il Milan è uscito allo scoperto e sta facendo di tutto per portare a Milanello ,Santiago Gimenez del Feyenord. Tra il club rossonero e l’entoruage del calciatore l’accorso è già stato trovato, ma manca ancora quello con il club olandese che ha rifiutato la prima offerta del Diavolo.

Il Feyenord non vorrebbe privarsi di Gimenez in questa sessione di mercato, ma comunque non accetta meno di 40 milioni di euro per farlo. Anche per questi motivi, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato prima del match contro il Parma ai microfoni, confessando che questo mercato non è semplice e che difficilmente il club riuscirà ad arrivare al messicano. Dichiarazioni che hanno gelato tutti i tifosi, ma soprattutto lo stesso Sergio Conceicao.