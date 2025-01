NO, ANCHE LUI NO: Antonio Conte pazzo di rabbia | Se ne va al PSG con Kvaratskhelia

Il Psg mette nel mirino un altro giocatore di proprietà del Napoli, i francesi sono pronti per fare un’altra offerta a De Laurentiis

Il movimento più importante della finestra invernale di mercato in Italia è stato la partenza di Kvara che ha lasciato il Napoli per trasferirsi al Psg. I francesi, che sono ancora in corsa in Champions League dopo la vittoria in rimonta contro il Manchester City, si sono assicurati le prestazioni del talento georgiano con un investimento di circa 70 milioni che ha accontentato le richieste degli azzurri.

A fare la differenza è stata la volontà del giocatore di cambiare casacca, convinto dalla possibilità di militare in un top club europeo e dall’ingaggio che è quattro volte superiore rispetto a quello che percepiva all’ombra del Vesuvio.

Antonio Conte ha fatto di tutto per scongiurare la cessione di un pezzo pregiato della rosa della capolista ma non ha potuto niente di fronte alla ferma decisione del fantasista di accettare la proposta proveniente dalla Francia.

I partenopei non stanno risentendo della mancanza di uno dei giocatori più rappresentativi dell’organico come testimoniano i recenti risultati, compreso il blitz di settimana scorsa a Bergamo, in un vero big match.

Dopo Kvara, un’altra stella del Napoli è in volo verso Parigi

A Parigi potrebbe ricrearsi la coppia che ha regalato al Napoli lo Scudetto due anni fa. Il Psg starebbe pensando di mettere sotto contratto anche Victor Osimhen, attualmente in prestito sino al termine della stagione al Galatasaray.

Il bomber nigeriano ha rinnovato il contratto che lo legava al Napoli prima di essere ceduto per l’annata in corso, con la clausola rescissoria che è stata fissata a 75 milioni e che la proprietà della Capitale francese non avrebbe difficoltà a pagare.

L’ottimo rapporto tra i due club può favorire la fumata bianca

Il Psg ha avuto sempre un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis tanto da comprare, nel corso degli anni, alcuni giocatori di enorme talento, da Ezequiel Lavezzi a Cavani fino a Fabian Ruiz.

Se Kvara è stata una cessione improvvisa e che il Napoli avrebbe volentieri evitato, Osimhen rappresenta un peso da togliersi il più presto possibile dato che non rientra più nel progetto tecnico del club, che ha trovato in Romelu Lukaku un altro terminale offensivo degno. Antonio Conte però, che ha espresso parole di biasimo nei confronti del PSG, non sarà comunque contento…