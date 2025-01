“Vogliamo trattenerlo”: continuerà ad indossare la maglia giallorossa | Rispedita al mittente ogni offerta

Non lascerà i giallorossi in questa sessione di mercato, il direttore sportivo rifiuta ogni offerta, è indispensabile per il proseguo della stagione

Ci sono società che hanno il coraggio di rifiutare anche cifre importanti pur di mantenere in rosa il loro pezzo pregiato. Questo è successo nelle ultime ore con i giallorossi che stanno risalendo la classifica dopo il recente cambio di panchina, dopo un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con la squadra in piena lotta per non retrocedere.

Un ritorno in panchina per un allenatore che è stato osannato da molti e che i tifosi hanno accolto con entusiasmo. I risultati sono dalla sua parte, nonostante la flessione delle ultime gare.

In campo la squadra appare più compatta, con una linea difensiva che è stata registrata e con la voglia di ribaltare il risultato che ha portato a conquistare punti preziosi negli ultimi minuti di gioco.

Per centrare l’obiettivo servirà la classe di un giovane talento che è stato attenzionato anche da uno storico club inglese che ha fatto pervenire un’offerta di circa 30 milioni che ha fatto vacillare i vertici del club che ha optato per rispedirla al mittente.

L’incontro si è tenuto nelle ultime ore, parla il presidente dei giallorossi

Il Lecce ha deciso di trattenere Dorgu, nonostante l’interesse del Manchester United che aveva messo sul piatto una cifra mai vista dalle parti del Via del Mare.

Il presidente dei salentini Sticchi Damiani, intervistato a Sky Sport, ha dichiarato: “L’incontro è andato bene, è stato un incontro cordiale. Per noi è una soddisfazione sederci al tavolo con il Manchester United e parlare di un giocatore che proviene dalla nostra Primavera. Significa che è un percorso di crescita del club notevole e di cui siamo molto contenti”.

Il coraggio di dire NO, cosa c’è dietro a questo rifiuto

Un rifiuto dettato dalla seguente ragione: “Abbiamo spiegato al Manchester che la nostra volontà al momento è quella di cercare di mantenere inalterato il nostro organico, trattenendo tutti i big, in particolare Dorgu”.

Mantenere la categoria è un obiettivo concreto per il Lecce: “Abbiamo cercato di far capire che per noi è un appuntamento importante con la storia quest’anno. Potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati dell’offerta del Manchester, per noi la priorità è il risultato sportivo che è fondamentale”.