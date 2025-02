SPALLETTI LO HA MESSO FUORI ROSA: tu non giochi più | Destino distrutto per sempre

Il nuovo allenatore ha subito avuto un diverbio con uno dei top player della squadra, lo spedisce in panchina il prossimo turno

Un giocatore sopra le righe e un allenatore che non guarda in faccia nessuno. Il rapporto è partito nel peggiore dei modi e a raccontarlo è l’attaccante che non ne voleva sapere di rispettare le regole. Un talento difficile da gestire, in grado di risolvere le partite con una giocata sopraffina ma anche di litigare con chiunque e farsi espellere.

Al primo incontro il mister ha deciso di sfidarlo tanto da metterlo ai margini della squadra. Tutto è nato dal volume della radio troppo alto durante gli allenamenti e che non è stato abbassato, nonostante il richiamo del tecnico.

L’allenatore non ha tollerato il suo atteggiamento e gli ha restituito il favore il giorno della prima partita togliendogli immediatamente i gradi di vice-capitano.

Una punizione severa per fargli capire di dover sottostare al proprio volere per non avere ripercussioni all’interno dello spogliatoio. Un inizio davvero in salita tra i due che è emerso in una recente intervista.

Il rapporto è partito nel peggiore dei modi, l’allenatore lo mette fuori squadra

I due protagonisti sono Antonio Cassano e l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti che nel 2005 approda alla guida della Roma dopo gli ottimi risultati raggiunti con l’Udinese.

Lo scontro tra il fantasista barese e il mister è stato immediato. Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol Cassano ha raccontato com’è andato quell’incontro, fra l’incredulità di Adani e Ventola, piegati in due dalle risate.

Uno smacco che non ha gradito, la reazione ha dell’incredibile

Dopo che Spalletti gli ha tolto il ruolo di vice-capitano nella prima amichevole estiva, Cassano ha reagito a suo modo. Si è messo alla guida del pulmino che portava la squadra al campo di allenamento ed è scappato via, una decisione che gli è costata il posto in squadra fino a novembre.

Un retroscena sorprendente: “Mentre stavamo entrando in campo mi tolgo la maglia e dico ‘Adesso ci giochi te’, ho preso il pulmino e me ne sono andato direttamente in albergo. Ho giocato soltanto sei partite i primi mesi“.