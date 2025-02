NELLA TEMPESTA UNA LUCE: firma con il Milan | Ibrahimovic lo ha convinto definitivamente

Zlatan Ibrahimovic è pronto per incontrare tre calciatori per parlare del loro futuro al Milan, ecco cosa potrebbe succedere

Il Milan è attivo negli ultimi giorni di mercato, con il grande obiettivo che è rappresentato da Santiago Gimenez, bomber in forza al Feyenoord, autore di una doppietta contro il Bayern Monaco nell’ultimo turno di Champions League. I rossoneri hanno offerto circa 30 milioni ma il club olandese non ha intenzione di scendere sotto ai 40.

Filtra ottimismo a Milanello per la chiusura della trattativa. Sergio Conceicao avrebbe, così, una punta in grado di garantire la doppia cifra, anche se l’ambientamento in un campionato diverso come la Serie A costituirebbe un’incognita.

Ufficiale anche l’arrivo di Kyle Walker che approda dal Manchester City per apportare esperienza e caratura internazionale all’interno dello spogliatoio.

Intanto la squadra sa reagire e dare il massimo in campo, come è successo nello scorso weekend, nella vittoria ottenuta nei minuti finali contro il Parma, al termine di una gara che si è dimostrata più complicata del previsto.

Ibrahimovic li incontrerà a breve, sul piatto il loro destino in rossonero

Milan che pensa al rinnovo di tre giocatori chiave dell’organico. Zlatan Ibrahimovic ha parlato di loro nella presentazione di Walker: “Ci stiamo lavoro, loro sono davvero felici qui“. Loro sono il portiere Mike Maignan e il terzino Theo Hernandez, che hanno il contratto in scadenza nel 2026, e Reijnders, nel 2028. Il loro prolungamento costituirebbe la base su cui costruire il futuro del club.

Theo Hernandez ha ritrovato il posto da titolare dopo il cambio di panchina e le sue recenti prestazioni fanno ben sperare per il proseguo della sua avventura in rossonero, iniziata nel 2019. Reijnders è il giocatore che ha fatto il maggiore salto di qualità rispetto allo scorso anno, con un contributo realizzativo importante, da attaccante aggiunto.

Un finale di stagione che il Milan è chiamato a disputare in crescendo

Milan che ha l’obiettivo di confermare il posizionamento in Champions League, con il quarto posto che non è troppo distante, dato anche il fatto che deve essere ancora recuperata la partita rinviata a Bologna, uno scontro diretto con vista Europa.

L’organico ha le potenzialità per scavalcare le rivali e il nuovo tecnico sembra avere già trasmesso i propri valori allo spogliatoio.