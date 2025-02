Una vittoria non basta: RIVOLUZIONE ALLA CONTINASSA | Del Piero in società, “suo fratello” in panchina

Nonostante il grande risultato contro l’Empoli, le polemiche non si placano. Alla Continassa si parla ancora di rivoluzione: il nome di Del Piero su tutti.

Dopo la convincente vittoria della Juventus contro l’Empoli per 4 a 1, in casa bianconera è tornata – anche se limitatamente – la serenità.

Le settimane di critiche e malumori appena passate, infatti, hanno lasciato uno strascico notevole nel cuore dei tifosi. Non basta infatti una vittoria, seppur convincente, in campionato. Le difficoltà in Italia e in Europa sono sotto gli occhi di tutti e i tifosi vorrebbero ancora un cambiamento.

I tre punti di Torino sono serviti a strappare solo un sorriso alla tifoseria bianconera, che chiede però ancora a gran voce una vera rivoluzione. Il nome principale è ancora quello di Alessandro Del Piero, richiesto a Torino per il grande ritorno. Ma che cosa c’è di vero?

Una rivoluzione in casa Juve

È il nome di Alessandro Del Piero quello maggiormente richiesto dai tifosi bianconeri negli ultimi giorni. Le critiche nei confronti di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli per i risultati mancati non accennano a diminuire e per questo la piazza torinese spinge per dei cambiamenti importanti.

La delusione della Champions League – oltre alla conferma che, anche per quest’anno, la Juventus non lotterà per lo scudetto – alimenta il malcontento in una piazza esigente e storica. Le scelte di mercato di Giuntoli non convincono, così come la decisione di lasciar andare via a gennaio Danilo, ex capitano della Juve e amatissimo dalla tifoseria bianconera. Ma che cosa c’è di vero sulla possibilità di vedere Alessandro Del Piero tra i dirigenti della Juve?

Il futuro si chiama Del Piero?

Alessandro Del Piero è certamente il giocatore più amato dai tifosi bianconeri negli ultimi anni. L’ex bandiera e capitano della Juve ha più volte dimostrato che cosa vuol dire la “juventinità”, e proprio per questo oggi molti tifosi vorrebbero lui come elemento fondamentale di una nuova dirigenza.

Tuttavia, nonostante le numerose voci sul suo ritorno ai vertici della società, al momento non ci sono delle conferme concrete su un suo imminente ingresso nell’organigramma della Juventus. L’idea di vederlo in un ruolo chiave della società è sicuramente affascinante, ma per ora non ci sono sviluppi concreti in merito. Crescono inoltre le richieste per vedere, oltre a quello di Del Piero, il ritorno di un suo ex compagno e amico: Zinedine Zidane. Secondo alcuni, infatti, Motta sarebbe inadatto a gestire la panchina bianconera, ecco quindi che Zidane, ex bianconero, potrebbe essere la scelta giusta. Ma come per “Il Pinturicchio”, anche le voci di un possibile ritorno di Zidane non hanno trovato conferma.