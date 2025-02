“Situazione finanziaria pesantissima”: terremoto Inter | Nuovo caso plusvalenze fittizie

L’Inter rischia una sanzione pesante in seguito a quanto è emerso, la società è accusato di aver effettuato delle plusvalenze fittizie

Il presente dell’Inter sembra essere roseo. Il pari in extremis nel terzo derby stagionale consente di restare a tre punti di distanza dal Napoli capolista, bloccato a sua volta dalla Roma, con la possibilità di agganciare i partenopei in caso di vittoria nel recupero di Firenze di questo giovedì. I nerazzurri hanno meritato di strappare un punto dopo aver colto tre pali ed essersi visto annullare tre reti.

La squadra guidata da Simone Inzaghi ha, inoltre, centrato la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League grazie a un girone disputato con delle ottime prestazioni e con una sola rete subita in otto partite.

Preoccupa però la situazione inerente il caso ultras che non ha ancora avuto un esito, con delle possibili ripercussioni per la società, ma soprattutto gli Oaktree rischiano di pagare caro l’operato degli Zhang, colpevoli di avere falsificato il bilancio.

Dei dettagli sorprendenti sono emersi in seguito a una puntata del programma televisivo di Rai 3 Report, con un’intervista rilasciata all’esperto di riciclaggio Gian Gaetano Bellavia che ha analizzato gli errori commessi del club di Viale della Liberazione.

L’Inter ha dei debiti nettamente superiori ai ricavi

L’intervistato ha spiegato che l’Inter ha una situazione finanziaria pesantissima, con una marea di debiti che si aggirano tra gli 800 e i 900 milioni a fronte di un credito di 300.

A detta di Bellavia, inoltre, la proprietà cinese avrebbe trovato nuovi modi per mettere una pezza sul presente: “Nel 2019 trova un accordo con il Genoa per il prestito con obbligo di riscatto del centravanti Andrea Pinamonti per 20 milioni, scrivendo a bilancio una plusvalenza di tale valore“.

Un nuovo caso plusvalenze rischia di minare la stabilità dell’Inter

Il 1 settembre del 2020 i liguri onorano il patto e riscattano il giocatore ma il 24 settembre dello stesso anno l’Inter lo ricompra a 22. Report parla di un gioco di prestigio simile a quello di rivalutare i beni di sua proprietà.

Infatti l’Inter rivaluta il marchio e la libreria media che aveva comprato dalla Rai per una cifra, rispettivamente, di 90 e 25 milioni. Emergono delle anomalie a livello di ricavi che potrebbero provocare delle sanzioni analoghe a quelle che ha avuto la Juventus due anni fa.