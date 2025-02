CATASTROFE IN SERIE A: STAGIONE FINITA | Si è spezzato la caviglia e deve farsi operare immediatamente

Ancora un bruttissimo stop nel nostro massimo campionato e una stagione ormai da archiviare in maniera sfortunata.

Nell’ultimo weekend di Serie A si è giocata la 23esima giornata che rappresentava uno degli snodi cruciali per il nostro campionato da qui a fine stagione. In tutte le zone della classifica, infatti, c’erano delle sfide importantissime che potevano davvero dire tanto e indirizzare definitivamente le varie lotte per gli obiettivi stagionali.

A cominciare dalla testa, infatti, sia Inter che Napoli, ormai le uniche due pretendenti alla vittoria dello Scudetto, con l’Atalanta che sembra definitivamente tagliata fuori, affrontavano dei big-match davvero probanti e contro squadre che lottano per conquistare un posto nell’Europa che conta.

Il Napoli doveva andare a Roma a vedersela contro i giallorossi padroni di casa, mentre per l’Inter c’era l’impegno del derby contro il Milan che si è rivelato l’autentica bestia nera per gli uomini di Simone Inzaghi. Alla fine sono arrivati due pareggi, ma a fare la differenza sono stati i minuti di recupero.

I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato al 93′ con il gol di De Vrij, dopo aver colpito tre legni nel secondo tempo e aver seriamente rischiato di perdere la terza stracittadina consecutiva in stagione, mentre i partenopei, al contrario, si sono fatti raggiungere in pieno recupero da un gol di Angelino, quando stavano già pregustando l’ottavo successo consecutivo in Serie A.

Torino, un altro infortunio grave

Niente allungo in classifica quindi per il Napoli che comunque esce da un tour de force di impegni ravvicinati molto probanti con sette punti su nove a disposizione. Non ne ha approfittato di questi due pareggi delle squadre che la precedevano, come detto, l’Atalanta che non è andata oltre al pari, anche lei, nel match casalingo contro il Torino.

Una formazione granata che continua ad ottenere buoni risultati ed ora potrà vivere con più serenità e tranquillità il prosieguo di stagione. Questo almeno dal punto di vista della classifica. Non si può dire altrettanto, infatti, per quel che riguarda l’infermeria che si riempie con un altro infortunato grave.

Torino, stagione finita per Njie

Dopo Duvan Zapata, out dallo scorso ottobre e che sarà costretto a saltare praticamente tutto il resto della stagione, Vanoli dovrà fare a meno, infatti, anche del giovane attaccante svedese, Alieu Njie. Per il ragazzo, che si stava mettendo particolarmente in mostra, frattura del malleolo e addio a questo 2024/2025.

Un peccato, quindi, per il classe 2005 granata che, proprio durante i minuti finali della partita contro l’Atalanta, ha riportato un infortunio alla caviglia dopo aver ribattuto un tiro violento di Cuadrado. Stando a quanto emerso dagli ultimi controlli effettuati dallo staff medico del Torino, come detto, quell’azione ha provocato una frattura al malleolo destro per Njie che sarà anche costretto a operarsi e star fuori per circa tre mesi.