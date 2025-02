Addio in lacrime alla Juventus: la società lo ha messo alla porta | Non giocherà mai più con questa maglia

Un calciatore lascia il club bianconero con grande rammarico dopo che l’allenatore e il club lo avevano ormai messo in secondo piano.

A poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato si può tranquillamente dire che la Juventus è stata una delle squadre regine di questa entusiasmante finestra appena andata in archivio. Così come successo in estate, quindi, Cristiano Giuntoli è stato uno dei grandi protagonisti delle trattative, sia in entrata che in uscita.

Alla vigilia di questo mercato, infatti, l’allenatore bianconero, Thiago Motta, aveva chiesto alla società alcuni rinforzi in una difesa orfana di uomini importanti, e anche un’operazione nel reparto avanzato che poteva contare sul solo Dusan Vlahovic come interprete.

L’ex direttore sportivo del Napoli, anche se con una partenza un po’ a rilento, è riuscito a portare in bianconero ben quattro giocatori. Sono arrivati, infatti, per la difesa il terzino portoghese Alberto Costa, e i centrali Kelly dal Newcastle, e Renato Veiga, questo ultimo in prestito secco dal Chelsea.

Il grande colpo di mercato, però, è stato senza ombra di dubbio l’attaccante del Paris Saint Germain, Kolo Muani. Il Nazionale francese è arrivato in prestito secco per sei mesi dal club parigino, ma ha già dimostrato di poter fare tutta la differenza del Mondo in questa Serie A, con i tre gol realizzati nelle prime due partite di campionato disputate con la maglia della Juventus.

Mercato Juve, Fagioli passa alla Fiorentina

Il club bianconero è stato molto attivo anche dal punto di vista delle uscite. Giuntoli, infatti, ha accompagnato alla porta Danilo, che è andato al Flamengo dopo essersi svincolato dalla Juventus, Arthur, passato in prestito al Girona, ma soprattutto Nicolò Fagioli che è stato uno degli ultimi affari, in ordine di tempo, di questa sessione di calciomercato.

Quando sembrava tutto finito, infatti, poche ore prima dalla mezzanotte di lunedì 3 febbraio, la Fiorentina ha sbloccato l’affare e si è portata a casa l’ormai ex centrocampista della Juventus. Un grande colpo per il club viola che potrebbe arrivare a sborsare in totale 18.5 milioni al club bianconero. Fagioli diventa un calciatore del club toscano con la formula del prestito oneroso, a 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 13.5.

Fagioli, le sue parole d’addio alla Juve

Ci sono poi altri due milioni di bonus legati alle prestazioni dell’ex bianconero che ormai non aveva più spazio nella Juventus che lo ha praticamente messo alla porta soprattutto per volontà del suo allenatore Thiago Motta. Fagioli, intervistato da Sportitalia poco prima della sua partenza per Firenze, si è detto un po’ rammaricato per come sono andate a finire le cose con il club che lo ha cresciuto, ma anche molto contento della nuova esperienza.

Queste le sue parole in sunto: “Mi dispiace molto andar via. Sono qui da 10-11 anni. Ho legato tanto con tutti. Grazie ai tifosi per avermi supportato anche nei momenti difficili. Auguro il meglio alla Juve da qui al resto della stagione” .