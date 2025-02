Cambiate le regole per salvare l’Inter: FIGC smascherata | Ennesimo scandalo in Serie A

La FIGC avrebbe cambiato il proprio metro di giudizio per agevolare l’operato dell’Inter, la società nerazzurra è stata protetta dai vertici del calcio italiano

L’Inter è tornata ad allenarsi, in vista del doppio scontro con la Fiorentina, dopo il pari agguantato nel recupero contro il Milan. Una prova d’orgoglio nella ripresa per i nerazzurri che hanno avuto molta sfortuna ma anche la forza di uscire dal campo con un risultato positivo e che consente di restare in scia della capolista Napoli.

Un calendario fitto quello della squadra guidata da Inzaghi che sta confermando l’ottimo momento di forma, con le seconde linee che si stanno facendo trovare pronte quando sono chiamate in causa.

Ha fatto discutere la presenza in campo di Zalewski nei minuti finali del derby, nonostante che l’esterno polacco non avesse ancora effettuato le visite mediche con l’Inter. Il giocatore aveva già l’idoneità sportiva, ricevuta in quanto si è trasferito dalla Roma, altra squadra di Serie A, fatto che ha permesso di accorciare i tempi burocratici.

Simone Inzaghi ha potuto averlo a disposizione per la stracittadina e il suo contributo è stato fondamentale, in quanto ha fornito l’assist che ha permesso ai nerazzurri di evitare la terza sconfitta di fila nel derby di Milano.

Sul web è esplosa la protesta, il neo acquisto dell’Inter non doveva giocare nel derby

Il mister ha potuto inserirlo nella lista dei convocati perché fa parte della lista Under, in quanto classe 2002. Il club ha potuto registrare il suo tesseramento entro la mezzanotte di sabato, il tempo massimo previsto per consentire il suo utilizzo immediato.

Su X la protesta dei tifosi delle squadre rivali non è mancata, con alcuni che hanno ipotizzato che la FIGC abbia modificato il regolamento per agevolare i campioni d’Italia in carica ma l’operato del club di Viale della Liberazione è stato idoneo alla normativa vigente.

Il Milan non ha avuto lo stesso trattamento, ecco perché

Il Milan, invece, non ha potuto far esordire nel derby il nuovo centravanti Santiago Gimenez, approdato dal Feyenoord. Il messicano ha dovuto accomodarsi in tribuna, accanto a Zlatan Ibrahimovic.

La punta è un classe 2003, rientra nella Lista Over, e il Milan avrebbe dovuto formalizzare il suo tesseramento entro le 12:00 del giorno precedente alla stracittadina, cosa che non è avvenuta.