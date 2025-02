L’Inter mette gli occhi sul bomber e prepara l’offerta | Marotta, 30 milioni non sono un problema: concorrenza battuta sul nascere

L’Inter ha individuato l’attaccante da portare a Milano la prossima estate. Marotta batte la concorrenza e offre al club più di 30 milioni.

Seconda in classifica con 51 punti, a meno tre dal Napoli di Antonio Conte, l’Inter di Simone Inzaghi vola a Firenze per affrontare la Fiorentina di Raffaele Palladino nel recupero della 14esima giornata di campionato non terminata lo scorso 1 dicembre.

Gara, quella dell’Artemio Franchi, che, in caso di affermazione, regalerebbe ai nerazzurri il primo posto in classifica insieme ai poc’anzi menzionati partenopei i quali, ovviamente, faranno il tifo per gli uomini del presidente Commisso con la speranza che Lautaro e compagni non escano dal terreno di gioco con l’intera posta in palio.

Conquistare i tre punti in casa della Viola non sarà ovviamente facile per la Beneamata, la quale dovrà vedersela con una squadra pronta a vendere cara la pelle pur di mettere in cassaforte un successo che vorrebbe dire agganciare la Lazio a quota 42 in piena zona Champions League.

Entrambe le formazioni, che si riaffronteranno lunedì prossimo al Meazza per la gara del girone di ritorno, dovrebbero scendere in campo con i loro migliori undici, con Inzaghi che, molto probabilmente, non potrà concedere un turno di riposo a Lautaro e Thuram, vista l’inaffidabilità, in termini di gol, di Correa, Taremi e Arnautovic.

Brilla la stella di Castro: il bomber del Bologna nel mirino dell’Inter

Giustiziere dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia che ha permesso al suo Bologna di accedere alle semifinali a distanza di 26 anni dall’ultima volta, Santiago Castro avrebbe iniziato ad attirare l’attenzione dell’Inter del presidente Marotta.

Desideroso di mettere a disposizione del tecnico piacentino per la prossima stagione attaccanti giovani ma già affidabili, il club nerazzurro starebbe seriamente valutando la possibilità di bussare alla porta della società felsinea per prendere informazioni sul giocatore argentino. Autore fin qui di otto gol (sei in Serie A, due in Coppa Italia) in 31 presenze complessive tra campionato, coppa nazionale e Champions League, l’attaccante classe 2004 potrebbe essere un ottimo punto di partenza per il percorso che dovrà portare il sodalizio meneghino a sostituire i poc’anzi menzionati Correa, Taremi e Arnautovic.

Inter, per Castro occorrono più di 30 milioni: anche la Juve segue l’attaccante del Bologna

Balzato giustamente agli onori della cronaca, grazie all’ottimo rendimento offerto fin qui con la maglia del Bologna, Santiago Castro è già diventato oggetto del desiderio di molte squadre pronte a sedersi a tavolino col club rossoblù nei prossimi mesi per trattare il suo acquisto.

Molte squadre, tra cui come detto l’Inter di Beppe Marotta che, intenzionata a risolvere quanto prima i propri problemi offensivi, sarebbe pronta ad accontentare le richieste della società emiliana, che chiede poco più di 30 milioni di euro per lasciar partire il suo goiello. Gioiello sul quale avrebbe puntato i fari anche la Juventus del direttore sportivo, Giuntoli, il quale, con il futuro di Vlahovic ancora tutto da stabilire, potrebbe rappresentare per la Beneamata un ostico avversario da battere la prossima estate.