Il nuovo acquisto non vedrà mai il campo: Thiago Motta ha deciso | Clamorosa esclusione per la Juventus

Il tecnico bianconero ha preso la sua dura decisione circa uno dei nuovi giocatori arrivati alla Continassa durante il mercato invernale.

Tra le protagoniste della sessione invernale di mercato, che da ormai qualche giorno è andata in archivio, non si può non inserire la Juventus. La società bianconera doveva tappare dei buchi importanti che si erano venuti a creare durante la stagione, a causa di infortuni, o che erano già presenti per errori commessi nei mercati precedenti.

E, così, Thiago Motta necessitava dell’arrivo di almeno un paio di difensori, visti i pesanti infortuni occorsi a Bremer e Cabal durante i primi mesi della stagione, e di quello di una punta che potesse alternarsi o sostituire nel reparto quel Dusan Vlahovic che, da agosto a dicembre, è stato l’unico centravanti a disposizione.

Cristiano Giuntoli ha come sempre operato da protagonista ed è riuscito a portare a Torino il grande colpo Kolo Muani, arrivato in prestito secco dal Paris Saint Germain fino a fine stagione, che si è subito ambientato alla grande nel nostro campionato, i difensori centrali Kelly dal Newcastle e Renato Veiga dal Chelsea, ed il terzino destro portoghese Alberto Costa.

Quattro innesti importanti che vanno a rinforzare la rosa a disposizione di Mister Thiago Motta che ora avrà il compito di far rendere al meglio la squadra da qui a fine stagione, riuscendo a raggiungere gli obiettivi che sono rimasti a disposizione.

Juventus, esclusione eccellente nella lista UEFA

Uno di questi è sicuramente la qualificazione alla prossima Champions League mentre, in quella attuale, la Juve dovrà vedersela con il Psv Eindhoven nel doppio confronto dei playoff, per riuscire ad accedere agli ottavi di finale della competizione in programma a marzo.

E, proprio in virtù di questo doppio impegno, Thiago Motta era chiamato a diramare la lista UEFA, inserendo i calciatori della propria rosa che potranno così partecipare alla competizione da qui in avanti. Il tecnico italo-brasiliano, però, doveva anche operare delle esclusioni dolorose. Questo perché, tra la lista diramata a settembre e quella di febbraio, si potevano fare soltanto tre cambi.

Lista Champions, Motta esclude Alberto Costa

Dei quattro nuovi acquisti, quindi, uno sarebbe dovuto restare fuori obbligatoriamente. Thiago Motta ha optato per l’esclusione di Alberto Costa, giovane terzino destro portoghese, arrivato dal Vitoria Guimaraes per oltre 10 milioni di euro, che fin qui ha anche avuto pochissimo spazio in partite ufficiali.

L’allenatore della Juventus ha spiegato al calciatore la sua decisione e poi ne ha parlato in conferenza stampa, dichiarando che il suo staff è contentissimo del lavoro di Alberto Costa fin qui che è arrivato con tanta fame. Motta si è poi detto sicuro che quando arriverà la sua opportunità, il calciatore lusitano, sarà pronto a prendersela.