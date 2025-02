Joao Felix resta al Milan: accordo ufficiale | Ecco le cifre dell’affare

Il calciatore portoghese, che si è presentato benissimo a San Siro e ai milanisti, sarà a disposizione anche nella prossima stagione.

Le sensazioni di chi mercoledì sera era allo stadio di San Siro per vedere il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma, ma anche di chi l’ha vista comodamente sul divano di casa, non possono che essere state positive, anzi in qualche maniera dolci e che rimandano a tempi ormai lontani che il tifoso milanista non vede e riassapora da tanti anni.

L’esordio dei nuovi arrivati, dei grandi botti delle ultime ore di calciomercato, Santi Gimenez e Joao Felix, hanno fatto fin da subito sognare i tifosi milanisti che hanno voglia di divertirsi, ma soprattutto di riassaporare il gusto delle vittorie e del bel gioco dopo sei mesi complicati, pieni di delusioni e polemiche.

Soprattutto il portoghese classe 1999, poi, ha davvero fatto vedere delle cose molto pregevoli, facendo capire a tutti che si tratta di un calciatore con classe e tecnica sopraffina, di altra pasta, in grado di poter scomodare analogie pesanti con i tantissimi campioni che hanno vestito la maglia rossonera e calcato il prato di San Siro nei decenni precedenti.

Joao Felix è entrato ed ha subito deliziato tutti con colpi di alta scuola, ma soprattutto ha bagnato il suo esordio con un gol di pregevole fattura, uno scavetto dolcissimo che ha regalato al Milan il 3-1 definitivo sulla Roma e, quindi, la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Il portoghese è arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro, complessivi di bonus, dal Chelsea fino a fine stagione, ma in casa rossonera si ragiona già su una sua possibile permanenza anche in vista del prossimo anno.

Milan, il piano per trattenere Joao Felix

Secondo alcune voci autorevoli di vicine al mondo Milan, infatti, il direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada, ha già avviato i contatti con il Chelsea per discutere di una possibile permanenza di Joao Felix a Milanello. Il piano è semplice ed è già stato studiato nei minimi dettagli, con due opzioni da poter esercitare.

Moncada ha confermato che Milan e Chelsea a fine stagione si troveranno attorno ad un tavolo per discutere di Felix perché tra i due club c’è da sempre un bel rapporto. I Blues hanno acquistato il talento portoghese soltanto nella scorsa estate, valutando il suo cartellino 52 milioni di euro e facendogli firmare un contratto da 6 anni, quindi in scadenza 30 giugno 2030, da 8,14 milioni di euro annui.

Joao Felix, ecco le due possibile opzioni del Milan per trattenerlo

Il Milan, quindi, come dicevamo, ha nelle mani due strategie per la permanenza di Joao Felix in Italia. La prima porta all’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino per una cifra vicina a quei 41,6 milioni che al Chelsea servirebbero per non fare minusvalenza, magari utilizzando una contropartita tecnica che possa pareggiare o compensare l’esborso.

La seconda, invece, potrebbe portare al rinnovo del prestito per un’altra stagione, ma questa volta già mettendo in preventivo un obbligo di riscatto che sia superiore a 31,2 milioni di euro, ovvero la cifra minima del Chelsea per non fare minusvalenza al 30 giugno 2026. Tutto questo, ovviamente, ridiscutendo con Jorge Mendes, procuratore del calciatore e attore protagonista della trattativa che lo ha portato a Milanello, i termini dell’ingaggio.