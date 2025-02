Lascia l’Inter per cogliere nuove sfide | Marotta, interrotto tristemente il rapporto coi nerazzurri: saluta nonostante il mercato chiuso

L’Inter del presidente Marotta ha annunciato l’addio. Nonostante il mercato chiuso, lascia i nerazzurri per affrontare nuove sfide altrove.

Impegnata nella corsa scudetto insieme al Napoli di Antonio Conte, che affronterà il prossimo 2 marzo al Diego Armando Maradona, l’Inter di Simone Inzaghi traccia un bilancio di quello che, stando soprattutto ai commenti dei tifosi successivi al gong finale, è stato un calciomercato invernale non proprio soddisfacente.

Un calciomercato che, secondo il parere della maggior parte dei sostenitori nerazzurri, avrebbe dovuto portare ad Appiano Gentile almeno un attaccante di livello da utilizzare come riserva di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, visto lo scarso contributo dato fin qui da Correa, Arnautovic e Taremi.

La sessione invernale di trattative ha invece visto approdare in nerazzurro solo l’italo-polacco, Zalewski che, giunto dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, è stato subito impiegato da Inzaghi nel derby della Madonnina pareggiato 1-1 all’ultimo respiro grazie a un gol di de Vrij che ha corretto in rete proprio un suo assist.

Arrivo, quello del classe 2002, che ha indubbiamente reso felice il tecnico piacentino al quale, però, avrebbe fatto certamente comodo anche un altro esterno da collocare nella casella lasciata vuota da Tajon Buchanan, legatosi in prestito al Villarreal. Il canadese, infatti, sebbene impiegato in appena sette occasioni tra Serie A e Coppa Italia, avrebbe potuto rappresentare una valida alternativa per le corsie laterali per le quali, visti i tanti impegni, Inzaghi dovrà ora dosare al meglio Dimarco, Carlos Augusto, Dumfries, Darmian e Zalewski.

Inter, annunciato l’addio: lascia Milano nonostante il mercato chiuso

Chiusosi ufficialmente, almeno per quanto riguarda la Serie A, alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio, il calciomercato invernale ha regalato, com’è noto, tantissimi colpi tra i quali, alcuni, messi a segno proprio dalle squadre del massimo campionato italiano.

Tra queste, sicuramente l’Inter del presidente Marotta che, sebbene non particolarmente attiva, ha comunque fatto registrare l’arrivo del succitato Zalewski e le partenze di Palacios e Buchanan. Profili, quelli dell’argentino e del canadese legatisi rispettivamente a Monza e Villarreal, ai quali, stando a quanto emerso in queste ore, si è aggiunta la partenza di un altro elemento nonostante il mercato chiuso.

Alessandro Antonello saluta l’Inter: dopo dieci anni il saluto di Marotta

Era nell’aria ormai da tempo, ma adesso è ufficiale: dopo dieci anni in nerazzurro, Alessandro Antonello saluta l’Inter. L’ex amministratore delegato dell’area corporate del Biscione lascia il club meneghino per affrontare nuove sfide altrove.

Il presidente Marotta ha salutato e ringraziato con il seguente comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società l’ex dirigente: “A nome di tutto il club e della famiglia nerazzurra, desidero ringraziare Alessandro per la sua grande dedizione al nostro club. Sul piano personale desidero inoltre riconoscerlgi le grandi doti umane che ho potuto apprezzare fin dal primo giorno in cui sono arrivato all’Inter. Il suo lavoro ha senza dubbio aiutato tutti noi ad iniziare questo periodo di vittorie. Tra i tanti trofei vinti insieme, penso che il giorno in cui abbiamo conquistato la Seconda Stella sarà per sempre un ricordo che ci unisce.”.