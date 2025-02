Impossibile dire no a un’offerta del genere | L’allenatore lo sa: il bomber firma col top club a fine stagione

Il tecnico lo sa: il bomber saluterà la squadra al termine del campionato. Non si può dire no a tutti quei soldi. Lascia dopo un solo anno.

Prossima a mandare in scena la 25esima giornata di campionato, in programma nel fine settimana di San Valentino, la Serie A si avvia sempre di più verso quella che sarà la fase più calda della stagione in cui ogni squadra proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere il proprio obiettivo stagionale.

Un obiettivo, ovviamente diverso per ogni club, che, nel caso dello scudetto per l’Atalanta e la qualificazione in Champions League per la Fiorentina, potrà essere conquistato mediante le reti di quelli che, ad oggi, sono il capocannoniere e il vicecapocannoniere del campionato: Mateo Retegui e Moise Kean.

Attualmente fermi rispettivamente a 20 e 15 marcature (nel momento in cui scriviamo il bomber della Viola non è ancora sceso in campo contro l’Inter), i due centravanti si sono rivelati fin qui acquisti più che azzeccati per orobici e toscani.

Due giocatori, giunti a Bergamo e Firenze dopo una stagione 2023-2024 alquanto deludente (nove gol in 31 presenze con il Genoa per l’ex Tigre, zero gol in 20 presenze con la Juve per il classe 2000), che hanno saputo riemergere dalle difficoltà rivelandosi, ora, due bomber infrenabili sui quali, in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, Luciano Spalletti è pronto felicemente a fare affidamento.

La Fiorentina si gode la rinascita di Kean: da riserva alla Juve a bomber implacabile alla Viola

Con l’arrivo di Kolo Muani, che sembra aver portato un po’ di vivacità all’attacco spento e discontinuo di Thiago Motta, in casa Juve hanno forse smesso di rimpiangere Moise Kean, visto il rendimento decisamente oltre le aspettative fatto registrare fin qui dall’attaccante ex Everton e Psg in riva all’Arno.

Venduto alla Fiorentina per un totale di 18 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, l’attuale numero 20 della Viola aveva generato più di qualche malumore tra i sostenitori bianconeri, tristemente stupiti non tanto per la sua cessione alla società gigliata, quanto piuttosto per le sue straordinarie performance sul prato dell’Artemio Franchi. Lo score di 19 reti in 28 presenze complessive fatto registrare fin qui da Kean con la Fiorentina è infatti un qualcosa di assolutamente sbalorditivo che, senza alcun’ombra di dubbio, può essere collocato sotto la voce “rinascita”.

Kean può lasciare la Fiorentina a fine stagione

Attuale fiore all’occhiello della Fiorentina del presidente Commisso, nella quale è il bomber titolare nelle scelte del tecnico, Raffaele Palladino, Moise Kean potrebbe lasciare clamorosamente Firenze al termine della stagione per compiere un nuovo salto di qualità, dopo quello che lo portò dall’Everton al Paris Saint Germain nell’ottobre 2020, in un altro top club europeo.

Viste le ottime prestazioni offerte finora con la maglia della Viola, il centravanti italiano, stando a quanto riferito dai colleghi di Calcio in Pillole, potrebbe infatti cambiare maglia la prossima estate qualora sulla scrivania del direttore sportivo, Pradè, dovesse pervenire un assegno recante la cifra 52 milioni di euro. Importo, questo, relativo alla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore, che per molti top club europei non sarebbe certamente un problema. Al momento, ovviamente, è presto per parlare di un eventuale addio al capoluogo toscano da parte di Kean, ma nei prossimi mesi potrebbero esserci importanti novità. Vedremo quindi cosa accadrà al termine della stagione.