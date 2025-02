Concecao, bocciatura totale al nuovo acquisto: il tecnico ha deciso | Per lui non c’è spazio

Il tecnico rossonero ha preso una decisione importante che riguarda il mercato invernale che si è appena concluso.

La sessione invernale di calciomercato, almeno per quanto riguarda la nostra Serie A, ha eletto la sua Regina incontrastata. Il Milan ha entusiasmato e acceso gli ultimi giorni e le ultime ore di calciomercato, sconvolgendo e rivoluzionando la rosa, ma soprattutto portando in Italia calciatori di livello e che alzano sicuramente il tasso tecnico del nostro campionato.

Nelle settimane precedenti i rossoneri avevano già chiuso per l’acquisto, in prestito con diritto di riscatto, di Kyle Walker, bandiera della Nazionale inglese e del Manchester City. Un calciatore di assoluto spessore che va sicuramente a migliorare la corsia esterna destra di difesa del Milan. Poi, in contemporanea con le cessioni di Morata, Calabria, Bennacer e Okafor, sono arrivati i grandi botti.

Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, gruppo di lavoro dirigenziale del Milan, sono riusciti a portare a Milanello il centrocampista Warren Bondo, per oltre dieci milioni di euro, Riccardo Sottil, in prestito dalla Fiorentina, Joao Felix, in prestito oneroso di cinque milioni dal Chelsea, e Santiago Gimenez, acquistato per quasi 35 milioni di euro dal Feyenord.

I tifosi del Milan, durante il secondo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma, hanno già pregustato cosa può essere la propria squadra del cuore con questi nuovi arrivi e quanto potrebbero divertirsi da qui a giugno. Prima di tutto, però, c’è da riportare il Diavolo dove gli spetta in campionato e centrare una qualificazione alla prossima Champions che non sarà per nulla facile.

Milan, dolorose decisioni di Conceicao in vista della Champions

Proprio in Champions League, poi, il Milan si è complicato la vita e non è riuscito a portare a casa una qualificazione agli ottavi di finale diretta che era esclusivamente nelle proprie mani. L’orrenda prestazione con sconfitta di Zagabria ha complicato la strada ai rossoneri che ora dovranno affrontare il doppio impegno di playoff contro il Feyenord.

E, così, Sergio Conceicao, in vista di quella doppia partita, doveva consegnare alla UEFA la lista dei calciatori che possono essere schierati nella competizione. Compito tutt’altro che facile, però, in quanto il tecnico portoghese poteva operare soltanto tre cambi rispetto alla lista presentata da Fonseca nello scorso settembre.

Lista UEFA, le esclusioni eccellenti di Conceicao

Tra i nuovi acquisti, quindi, dovevano per forza di cosa rimanerne fuori due. Conceicao ha così optato per l’inserimento di Walker, Gimenez e Joao Felix, come era prevedibile, mentre sono stati esclusi Bondo e Sottil. Non sono solo queste, però, le esclusioni che pesano.

In un primo momento, infatti, si pensava che i rossoneri potessero far rientrare nella lista anche il giovane esterno spagnolo, classe 2005, Alex Jimenez, impiegato tantissimo da Conceicao in queste settimane, sia da esterno destro che sinistro, sia in difesa che in attacco. Così come per Bondo e Sottil, però, per il ragazzo cresciuto nel vivaio del Real Madrid, non c’è stato spazio.