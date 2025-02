“Dovrò andare via da Napoli”: Conte si toglie la maschera | Ecco il suo vero obiettivo

Il tecnico azzurro ha parlato prima e dopo il pareggio contro l’Udinese ed è stato chiaro su obiettivi e futuro.

Un pareggio casalingo che lascia l’amaro in bocca, ma soprattutto grandi rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato. Dopo la pesante sconfitta subita dall’Inter in quel di Firenze, infatti, il Napoli era chiamato a provare il primo tentativo di fuga in quella che può essere considerata la volata Scudetto.

L’Udinese, però, ha imposto il suo gioco, ha per lunghi tratti del match fatto una partita aggressiva e si è resa più volte pericolosa dalle parti di Meret. Per queste ragioni, quindi, l’1-1 che domenica sera è scaturito al Diego Armando Maradona, è un risultato giusto che impone il secondo mezzo passo consecutivo al Napoli.

Due pareggi contro Roma e Udinese che descrivono una squadra che non può contare su una qualità troppo superiore alla media, ma che soprattutto ha una rosa con poche alternative valide ai titolari. Questo potrebbe pesare nella lotta Scudetto, con Inter e Atalanta, ora rientrata in ballo, che sembrano essere più complete dei partenopei.

Il mercato invernale, del resto, come detto più volte, è stata una grande occasione persa per il Napoli, con De Laurentiis che non ha reinvestito la cifra entrata nelle casse per la cessione di Kvaratskhelia e si è limitato a portare a casa i cartellini di Billing ed Hasa e il prestito di Noah Okafor del Milan.

Conte, nessuna polemica sul mercato invernale

E, così, contro l’Udinese, ad Antonio Conte è sembrata mancare proprio la qualità dalla panchina che poteva cambiare il risultato e la partita, ormai incanalata verso un 1-1 che non può non stare stretto ai tifosi azzurri. Il popolo napoletano è comunque dalla parte dell’allenatore che, sia nella conferenza pre che in quella post match contro i friulani, non ha voluto polemizzare con la società sulla questione mercato.

Anzi. Il tecnico leccese ha parlato chiaramente di quanto il mercato invernale sia fumo negli occhi verso i tifosi e di come soltanto il lavoro duro quotidiano possa portare i risultati sperati. Conte ha anche parlato del nuovo arrivato Okafor, buttato dentro contro l’Udinese negli ultimi dieci minuti, ma palesemente ancora fuori condizione e per lui con minutaggio ancora molto limitato.

Napoli, ecco i veri obiettivi di Conte

E, se nel post hanno fatto discutere le sue parole sul vero obiettivo del Napoli, che a suo dire è soltanto quello di tornare in Europa come gli ha chiesto la società, magari rientrando dalla porta principale della Champions League; nel pre Udinese avevano fatto molto parlare le dichiarazioni sul cosa serve davvero al club per crescere.

Alla domanda sul mercato invernale, infatti, Conte aveva risposto dicendo che al Napoli servono di più un centro sportivo e la crescita del settore giovanile mentre, in relazione ai suoi obiettivi personali, il tecnico leccese ha detto chiaramente di voler lasciare qualcosa di migliore per quando sarà andato via, aiutando semplicemente il club a crescere.