Berrettini sprofonda nel baratro: la sua vita stravolta in una notte | Niente sarà più come prima

Berrettini si è svegliato con una brutta notizia, da questo momento niente sarà più come prima, continua il periodo da dimenticare dell’azzurro

Dopo la gioia di aver contribuito al secondo successo consecutivo in Coppa Davis della Nazionale italiana, ci si aspettava un inizio di stagione ad alti livelli per Matteo Berrettini ma così non è stato. Agli Australian Open è stato sconfitto al secondo turno da Rune dopo aver sprecato il vantaggio accumulato nel quarto set, mentre all’Atp 250 di Brisbane è stato eliminato subito, nel match d’esordio.

L’Atp 500 di Rotterdam sembrava potesse essere l’occasione del riscatto per il tennista azzurro, che è stato invece eliminato ai 16esimi di finale per mano del padrone di casa Tallon Griekspoor, sostenuto dal pubblico locale.

Un rendimento che comporta il rischio di perdere posizioni nel ranking ATP. Al momento si trova al 34esimo posto, ma le eliminazioni precoci nei primi tre tornei disputati in questa prima fase dell’anno potrebbero costargli caro.

Lo scorso anno è riuscito a recuperare e a tornare in top 100, dimostrando di avere recuperato da problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo, dopo l’apice raggiunto nel 2022, quando è divenuto il numero 6 del Mondo.

Un dramma per Berrettini, non ha chiuso occhio per l’ansia

Rischia di essere sorpassato in classifica da un collega, amico e connazionale come Lorenzo Sonego, protagonista nell’Atp 250 di Marsiglia. Si trova a soli 54 punti di distacco da Matteo.

La vittoria nella notte consentirebbe a Sonego di scavalcare Berrettini con il torneo che sta disputando in Francia. Il risveglio potrebbe essere da dimenticare per The Hammer che trarrà le giuste motivazioni, nel caso, per migliorare e cercare di arrivare al periodo in cui si giocherà sull’erba, la sua superficie prediletta, al massimo delle condizioni fisiche e mentali.

Quando tornerà in campo, gli avversari sono i migliori del circuito

Berrettini, intanto, si prepara per tornare in campo nell’Atp 500 di Doha dove il tennista romano cercherà di fare un filotto di vittorie che gli consentano di fare punti e di tornare a scalare la classifica.

In Qatar ci saranno sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz, pronti a contendersi il titolo, con Berrettini che si augura di essere una scheggia impazzita e di rilanciarsi in un torneo prestigioso.