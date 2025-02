La Roma con il lutto al braccio: Ranieri se n’è andato | La squadra ha perso la sua guida

Il tecnico giallorosso ha lasciato il ritiro a causa di un lutto che lo ha colpito molto da vicino nelle ultime ore.

Sono purtroppo molto frequenti i lutti che colpiscono il mondo dello sport italiano e, soprattutto negli ultimi mesi e/o anni, se ne sono registrati davvero diversi che hanno letteralmente shockato tifosi, addetti ai lavori e tantissimi appassionati di sport.

L’ultimo ah colpito in prima persona Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma, che ha dovuto addirittura abbandonare il ritiro della propria squadra di calcio, alla vigilia di una sfida importante per la stagione della squadra, per presenziare ai funerali del noto personaggio di sport scomparso.

Negli ultimi tempi, come ben sappiamo, la Lega Serie A ha già diverse volte disposto il classico minuto di raccoglimento su tutti i campi del weekend calcistico di campionato per ricordare la memoria di un uomo di sport o di calcio che ha perso la vita ed ha lasciato un vuoto incolmabile del cuore di tantissimi tifosi.

Tra i lutti più recenti, in questo senso, c’è stata sicuramente la scomparsa, avvenuta durante lo scorso mese di gennaio, di due ex calciatori amatissimi dagli appassionati. Si tratta di Fabio Cudicini, ex portiere di Milan, Roma e Nazionale, e Aldo Agroppi, ex giocatore e allenatore che in Italia si è fatto apprezzare molto anche come opinionista tv.

Calcio italiano, Schillaci l’ultimo grave lutto

A settembre scorso, poi, ha colpito tantissimo la morte dell’amatissimo Salvatore Schillaci detto Totò, che ha perso la sua battaglia contro il cancro e ci ha lasciato all’età di 60 anni. Una perdita che ha gettato nello sconforto tanti appassionati di calcio che grazie a lui hanno sognato durante il Mondiale italiano del 1990.

In quell’estate, infatti, Schillaci fu l’eroe delle Notti Magiche e portò la Nazionale azzurra, allenata da Azeglio Vicini, a suon di gol, fino alle semifinali della competizione iridata e al terzo posto finale. Totò riuscì a vincere il titolo di capocannoniere e, al termine del torneo, gli fu conferito anche il Pallone d’Oro del Mondiale.

Roma, Ranieri lascia l’allenamento per un lutto

L’ultimo lutto che colpisce il mondo del calcio nostrano, invece, come detto, riguarda un amico intimo e stretto di Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma ha dovuto abbandonare la seduta di allenamento di mertedì 11 febbraio scorso.

Ranieri, infatti, è volato a Brescia per i funerali di Giorgio Pellizzaro, ex preparatore dei portieri della Roma, ma soprattutto suo ex compagno di squadra e collaboratore. Mantovano d’origine, ma bresciano d’adozione, l’ex portiere si è spento lo scorso 9 febbraio all’età di 77 anni.