“Accusato di traffici internazionali di droga”: il Milan sotto inchiesta | Le intercettazioni sciolgono ogni dubbio

Indagini in corso e che riguardano i rossoneri, un traffico internazionale di droga coinvolge la tifoserie del Milan, spuntano le intercettazioni

Continuano le indagini relative all’inchiesta Doppia Curva che ha visto 19 arresti all’interno del gruppo organizzato delle due squadre di Milano. Coinvolte anche le società e le squadre, con pressioni esercitate relative alla vendita dei biglietti. Ha fatto parlare la richiesta di un numero maggiore di ticket per la finale di Champions League del 2023, giocata dagli uomini di Simone Inzaghi a Istanbul.

A San Siro è stato scoperchiato il vaso di Pandora, anche grazie ai servizi della trasmissione di Rai3 Report che ha messo in evidenza quanto alcuni esponenti delle curve abbiano instaurato rapporti stretti con le dirigenze.

In una recente intervista hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Enzo Anghinelli, uomo che ha navigato per anni nel mondo ultras, sottolineando quanto un numero cospicuo di posti in determinati anelli fossero riservati a un numero cospicuo di tifosi.

Lo scorso 27 novembre i due presidenti sono stati protagonisti di un evento legato al mondo del calcio ed è stato intercettato il numero 1 dei rossoneri Paolo Scaroni, con delle domande specifiche a cui non ha risposto, se temesse infiltrazioni e se fosse giusto collaborare con il ministro dello Sport per fare luce sul caso che si era creato.

Il Milan e la fase che sta vivendo in una sorta di anno zero

Un nuovo corso societario per il Milan che ha cambiato diverse figure ai vertici del club e che sta cercando di confermarsi ad alti livelli, con il ciclo inaugurato con Fonseca e Conceicao, dopo i cinque anni con Pioli in panchina.

Un’indagine che rischia di macchiare l’immagine dei rossoneri che si sono sempre imposti, anche a livello internazionale, con totale trasparenza ed eleganza anche a livello comunicativo. Il rischio di sanzioni sussiste, soprattutto a livello individuale.

Il Milan è coinvolto in un traffico internazionale di droga, arrestate otto persone

Luca Lucci, tra i capi della curva Sud, è stato arrestato, insieme ad altre sette persone, accusate di fare parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di hashish, marijuana e cocaina.

Sarebbe stato in grado di spostare quintali di droga dal Marocco e dalla Spagna verso Milano e di importare più di 3mila chili di droga nel giro di sette mesi.