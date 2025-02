“Te la prendo, a te il compito di rilanciarla” | ADL riporta in A la stella decaduta: dall’1 luglio a disposizione di Conte

Regalo inaspettato per Conte da parte di De Laurentiis. Presa la stella decaduta in cerca di rilancio. A Napoli dalla prossima estate.

Primo in classifica in solitaria con 54 punti, vista la sconfitta per 3-0 rimediata dall’Inter nel recupero della 14esima giornata contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte è pronto ad aprire i cancelli del Maradona all’Udinese di Kosta Runjaic in occasione della 24esima giornata di campionato in Serie A.

Gara, quella interna contro la formazione friulana, che gli azzurri saranno chiamati a portare ovviamente a casa non solo per per dare seguito alla striscia positiva di risultati fatta di sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare di campionato disputate, ma anche per portarsi, seppur momentaneamente, a più sei sui nerazzurri, impegnati lunedì sera al Meazza contro la Fiorentina nella gara del girone di ritorno.

Battere la compagine friulana, che naviga a vele spiegate verso una tranquilla salvezza alla luce dei nove punti di vantaggio sul terzultimo posto del Parma, non è, almeno sulla carta, obiettivo irraggiungibile per i partenopei che, sicuramente galvanizzati dalla disfatta meneghina in quel di Firenze, non dovranno ora commettere errori che ostacolino il percorso che porta al quarto scudetto della storia del club.

Scucito tristemente lo scorso anno al termine di una stagione 2023-2024 a dir poco disastrosa, il tricolore è infatti ora più che mai alla portata di Lukaku e compagni i quali, forti del quadro che li vedrà impegnati fino a maggio solo una volta a settimana, hanno tutte le possibilità di tornare sul tetto d’Italia dopo il trionfo del 2023.

ADL guarda già alla prossima stagione: servono rinforzi per la Champions

Primo in classifica, come detto, con tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi e quasi certo di partecipare alla fase campionato della Champions League 2025-2026, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a sondare il terreno del calciomercato alla ricerca di vari validi profili da portare all’ombra del Vesuvio la prossima estate.

Vari validi profili, il cui scopo sarà quello di innalzare il livello della squadra in vista della quasi certa partecipazione alla prossima edizione della massima competizione continentale per club, per i quali il direttore sportivo azzurro Manna potrebbe avviare i primi contatti nelle prossime settimane.

Napoli, occhi su Zirkzee: l’ex Bologna pronto a lasciare lo United per rinascere in azzurro

Legatosi la scorsa estate al Manchester United della famglia Glazer, che per strapparlo al Bologna ha dovuto sborsare la bellezza 42,5 milioni di euro, Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Serie A la prossima estate per legarsi e rinascere al Napoli di Aurelio De Lauentiis. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe infatti intenzione di bussare alla porta dei Red Devils per provare a riportare in Italia la stella decaduta.

Con i soldi incassati dalla cessione di Kvaratskhelia e quelli che dovrebbero arrivare dalla vendita di Osimhen, la società campana avrebbe senza alcun dubbio la cifra necessaria per convincere i mancuniani a privarsi del centravanti olandese. Al momento, chiaramente, è ancora presto per parlare di trattativa avviata, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci interessanti sviluppi. Vedremo, quindi, cosa accadrà da qui in poi.