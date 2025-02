Il futuro del tecnico è già deciso | L’ex Juventus non ha dubbi: il sostituto sarà un nome graditissimo ai tifosi

La rivelazione dell’ex Juventus spiazza tutti: un nome graditissimo ai tifosi prenderà il posto dell’attuale allenatore.

In piena lotta per un posto in Champions League per il quale, almeno per ora, sembra doversela vedere sopratutto con Lazio e Fiorentina, la Juventus di Thiago Motta si prepara a entrare in quella che, da qui a poche settimane, sarà la fase più calda della stagione.

Una fase, in cui la Vecchia Signora dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere quello che da qualche settimana a questa parte è diventato il principale obiettivo stagionale, al termine della quale Vlahovic e compagni dovranno avere in mano, per l’appunto, il pass per la fase campionato dell’edizione 2025-2026 della massima manifestazione continentale per club.

Mai realmente in corsa per lo scudetto, per il quale lotteranno Napoli, Inter e Atalanta, la compagine piemontese dovrà infatti concentrare tutte le sue energie sull’accesso all’Europa dei grandi e sulla vittoria della Coppa Italia che, sebbene non paragonabili alla vittoria del tricolore, darebbero comunque un senso positivo all’annata dei bianconeri.

Il raggiungimento degli obiettivi succitati è indubbiamente nelle corde del gruppo del tecnico italo-brasiliano che, rinforzatosi notevolmente nel mercato di gennaio, proverà a regalare queste due gioie ai propri tifosi per poi guardare con grande calma alla prossima stagione in cui, non è da escludere, potrebbero esserci cambiamenti tanto nella rosa quanto in panchina.

Zidane ancora senza panchina: l’ex Juventus in attesa di una chiamata

Accostato alla Juventus anche nel corso della scorsa estate, con la società che ha poi deciso di puntare su Thiago Motta, Zinedine Zidane è ancora senza squadra in attesa di ricevere una chiamata che possa farlo tornare al lavoro dopo la fine della sua seconda esperienza al Real Madrid datata 2021.

Rimasto nel cuore dei sostenitori della Vecchia Signora, che lo riaccoglierebbero volentieri a Torino nelle vesti di allenatore al posto dell’ex Spezia e Bologna, l’ex trequartista potrebbe presto tornare in panchina stando ad alcune dichiarazioni recenti di un suo ex compagno ai tempi della Juve.

Deschamps all’Equipe: “Zidane candidato naturale molto valido“

Intervistato recentemente dal noto quotidiano sportivo francese, L’Equipe, Didier Deschamps ha speso parole inequivocabili in merito alla possibilità di vedere in un futuro non troppo lontano Zinedine Zidane sulla panchina della Francia. Legato alla selezione francese da un contratto che scadrà il 31 luglio 2026, l’ex centrocampista della Juventus potrebbe lasciare la guida dei Bleus al termine del Mondiale in programma il prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico per far posto al suo ex compagno.

Al di là del risultato che la selezione transalpina conseguirà oltreoceano, dando per scontata la qualificazione, il ciclo del tecnico classe ’68 potrà infatti considerarsi comunque concluso. L’avvicendamento tra i due potrebbe concretizzarsi anche prima della Coppa del Mondo, quindi magari al termine delle qualificazioni, ma al momento queste sono ipotesi che lasciano inevitabilmente tempo che trovano.