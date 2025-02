Kolo Muani, mesaggio diretto a Giuntoli: deciso il suo futuro | Permanenza a Torino compromessa

L’attaccante francese ha parlato del suo impatto e delle sue impressioni sul calcio italiano e anche sul suo futuro.

Un impatto devastante, uno di quelli che difficilmente si sono visti nella nostra Serie A e in Italia in generale. Mai nessuno nell’era dei tre punti, solo altri tre come o meglio di lui da cento anni a questa parte. L’ultima era stato Zico al suo arrivo all’Udinese.

Numeri impressionanti. Cinque gol nelle prime tre partite di Serie A dal momento del suo arrivo in Italia. Randal Kolo Muani era stato annunciato come uno dei grandi colpi della sessione invernale di calciomercato, ma è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa.

Gol di prepotenza, di assoluto strapotere fisico, gol che hanno regalato sei punti alla Juventus in due partite complicate come quelle contro Empoli e Como. Qualcuno lo ha paragonato a Victor Osimhen, altri hanno detto che può essere addirittura più forte. Fatto sta che il francese arrivava da una stagione e mezza non positiva al Paris Saint Germain che pure lo aveva pagato ben 90 milioni di euro.

Le sue enormi doti tecniche, atletiche e di realizzazione, in realtà, Randal le aveva già mostrate con la Nazionale francese e, ancora prima, con l’Eintracht Francoforte e non erano in discussione. Dovevano soltanto essere rispolverate ed il campionato italiano, ormai, sembra fatto apposta per far ridestare gente in crisi o che sembra aver perso consapevolezza nei propri mezzi.

Juve, ecco le prime parole di Kolo Muani

Ora, per Randal c’è al gioia di giocare fino a fine stagione con la Juventus dove è in prestito secco dal Paris Saint Germain. Poi si vedrà e non è nemmeno escluso che il ragazzo possa restare in Italia anche nella prossima stagione, con Giuntoli che potrebbe ridiscutere un rinnovo del prestito con il club parigino, magari inserendo l’obbligo di riscatto in vista dell’estate 2026.

Nel frattempo, proprio Kolo Muani, ai microfoni dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato del suo arrivo alla Juventus, del suo futuro e delle prime impressioni sul campionato italiano. Queste le parole sulla sua nuova squadra: “Sta andando tutto più che bene, sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia. Ho parlato con l’allenatore, coi capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Francamente, mi sento proprio bene”.

Serie A e futuro, le parole di Kolo Muani

Sul campionato italiano, invece, dice: “Si lavora molto, ma si lavora bene. E’ un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto più tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni di hanno molto aiutato, mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli a dovere. Ripeto, sono molto contento di essere qui a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro”.

Queste, infine, le dichiarazioni sul futuro: “Le parole di Giuntoli? Mi fanno molto piacere, vuol dire che ho fatto una buona impressione. Sono molto contento di aver riportato il sorriso e questo non solo mi rende felice ma mi spinge a lavorare ancora di più. Per il momento il futuro non mi preoccupa. Mi godo soltanto il momento e spero di fare ancora di più…”