Doppio addio al Milan: Theo e Leao salutano Milanello | Squadra completamente da rifondare

La squadra rossonera, già profondamente cambiata sul mercato a gennaio, potrebbe rivoluzionare anche in estate.

Il Milan che è uscito completamente rinnovato, ma soprattutto rinforzato dal mercato di gennaio, ha anche optato per la cessione di alcuni calciatori che rappresentavano un po’ delle bandiere all’interno dello spogliatoio milanista.

Davide Calabria era il Capitano storico, destituito da Sergio Conceicao, sia a livello di fascia che di titolarità, ma sempre con un’importanza centrale all’interno dello spogliatoio. Ismael Bennacer, invece, era uno dei calciatori di maggiore esperienza, carisma e leadership e uno dei pochi, proprio insieme al terzino italiano, superstiti dello Scudetto del 2022.

Entrambi hanno avuto dei battibecchi e dei problemi con il nuovo allenatore, chi palesi e in mezzo al terreno di gioco e chi invece soltanto, almeno per quanto si mormora, all’interno dello spogliatoio. Entrambi sono stati ceduti, chi per propria volontà, chi più per scelta del tecnico e della società.

E, così, oltre all’infortunato Florenzi, sono soltanto tre, nell’attuale rosa del Milan, i superstiti dello Scudetto conquistato nel 2022. Si tratta di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Gli ultimi due, inoltre, sono gli unici arrivati nella famosa estate 2019, quella del mercato più importante targato Paolo Maldini, e anche dell’unico con Zvone Boban protagonista, che fanno ancora parte della rosa rossonera.

Rafa e Theo, sempre al centro di ogni discussione

Rafael Leao e Theo Hernandez, quindi. Tra i due una grande intesa all’interno del terreno di gioco, ma anche fuori. Due grandissimi amici, ma anche i due calciatori più importanti e più forti della rosa del Milan, almeno fino all’ultimo mercato di gennaio. Spesso decisivi, a volte contestati, sempre al centro di mille discussioni.

Rafael Leao e Theo Hernandez sono tuttora la catena di sinistra del Milan, quella che per anni è stata considerata la più forte d’Italia e tra le più forti d’Europa, quella che ha deciso spesso le sorti e i destini della squadra rossonera. Oneri e onori, però, non sono mai mancati e, ogni volta che le cose non vanno bene, il portoghese e lo spagnolo sono sempre considerati i principali colpevoli della squadra.

Milan, Rafa e Theo via a fine stagione?

Una narrazione esagerata che però continua ad essere viva anche se non si sa per quanto tempo. Arrivati al Milan insieme, ormai cinque anni e mezzo fa, i due hanno ricevuto offerte importanti per andare via a gennaio. Theo dal Como, Rafa dall’Arabia Saudita. Entrambi hanno rifiutato, entrambi hanno preferito restare ancora in rossonero. Sì, ma per quanto tempo?

Rafael Leao ha un contratto ancora lungo e resta il calciatore più pagato della rosa, Theo, invece, non ha ancora rinnovato ed il suo accordo con il Diavolo scade nell’estate del 2026. Al momento, quindi, è molto più probabile un addio del secondo che del primo, ma non è escluso, però, che entrambi possano lasciare il Milan in estate e, in quel caso, per Zlatan Ibrahimovic e gli altri dirigenti milanisti sarà ancora tempo di rivoluzione sul calciomercato.