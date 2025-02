Giuntoli, ennesimo capolavoro di mercato | Concorrenza battuta e Motta accontentato: presa la stella del campionato

Giuntoli batte la concorrenza e porta alla Juventus la stella del campionato. Ennesimo capolavoro di mercato per accontentare Thiago Motta.

Uscita con tre punti preziosissimi dal big match interno dell’Allianz Stadium contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus di Thiago Motta si gode il momento positivo fatto di tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di campionato disputate e guarda con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione.

Una stagione, che vede al momento i bianconeri in quarta posizione insieme alla Lazio di Marco Baroni a meno dieci dal primo posto del Napoli, che dovrà concludersi, come spesso sottolineato recentemente, con la conquista della qualificazione alla fase campionato della Champions League 2025-2026.

Ottenere il pass per la prossima edizione della massima competizione continentale per club è infatti (magari insieme alla vittoria della Coppa Italia), l’obiettivo stagionale minimo che Vlahovic e compagni dovranno portare a casa a tutti i costi vista la quasi certezza di non poter lottare per lo scudetto.

Confermarsi nelle prime quattro posizioni in campionato e sul gradino più alto del podio della coppa nazionale per il secondo anno consecutivo renderebbe indubbiamente meno amara la stagione della Vecchia Signora che, iniziata con l’intento certamente non velato di lottare per il tricolore, ha purtroppo cambiato presto direzione rimandando il discorso al prossimo anno.

Giuntoli può sorridere: gli innesti invernali si stanno rivelando da Juve

Falcidiata tremendamente dagli infortuni (tra cui quelli di gravi di Bremer e Cabal) nella prima parte di stagione, la Juventus del presidente Ferrero è corsa ai ripari nel corso della sessione invernale di calciomercato e ha messo una toppa a quelle mancanze che hanno purtroppo influito, e non poco, sul rendimento della squadra da ottobre in poi.

Mancanze, soprattutto in difesa e in attacco, alle quali il direttore sportivo Giuntoli ha risposto con gli ingaggi mirati di Alberto Costa, Renato Veiga, Lloyd Kelly e Randal Kolo Muani i quali, eccetto il primo che non ha ancora esordito in maglia bianconera, hanno già enormemente guadagnato l’approvazione di tifosi e addetti ai lavori.

Giuntoli, nuovo regalo difensivo per Motta: occhi su Hato dell’Ajax, che piace anche al Real di Ancelotti

In attesa di riabbracciare Bremer e Cabal e di capire se ci saranno i presupposti per trattenere Lloyd Kelly e Renato Veiga, la Juventus di Cristiano Giuntoli prova a muoversi con largo anticipo per rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Un pacchetto arretrato, quello della rosa bianconera, all’interno del quale Thiago Motta vorrebbe inserire la giovane stella dell’Eredivisie, Jorrel Hato. Legato all’Ajax di Francesco Farioli da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, il classe 2006 olandese avrebbe infatti attirato l’attenzione della Vecchia Signora, intenzionata a portarlo a Torino per essere ancora più competitiva nella prossima annata.

Sul giovane difensore, che compirà 19 anni il prossimo 7 marzo, avrebbe quindi puntato i fari anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, pronto a investire subito per lui ben 40 milioni di euro stando a quanto riferito da fichajes.net, potrebbe rappresentare un ostacolo difficile da superare per la Juventus del direttore sportivo Giuntoli il quale, ad ogni modo, ha iniziato come detto a sondare il terreno già adesso per soffiarlo ai blancos e mettere a segno il primo colpo della stagione 2025-2026.