Decisione presa e addio confermato | La Serie A saluta un altro campione: lascia il club in estate

Il club ha deciso: venderà il giocatore alla fine del campionato. Un altro campione lascia la Serie A per tentare la fortuna altrove.

I playoff di Champions League non hanno purtroppo sorriso alle squadre di Serie A. Milan, Atalanta e Juventus non sono infatti riuscite ad avere la meglio di Feyenoord, Bruges e Psv Eindhoven salutando anzitempo la massima competizione continentale per club.

Dati per favoriti alla vigilia, rossoneri, nerazzurri e bianconeri hanno purtroppo alzato bandiera bianca contro quelle che, insieme al Brest, erano state etichettate come squadre decisamente alla portata. Squadre, neanche lontanamente paragonabili a gruppi come Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint Germain, che hanno però indubbiamente creduto nella qualificazione agli ottavi più dei club nostrani.

Con le estromissioni di Diavolo, Dea e Vecchia Signora, che si aggiungono a quella del Bologna concretizzatasi nella fase campionato, sale quindi a quattro il numero di formazioni italiane eliminate anzitempo dalla più importante competizione del Vecchio Continente.

Toccherà ora all’Inter di Simone Inzaghi portare in alto il nome della Serie A che, seppur riconosciuta ancora da molti come uno dei campionati più competitivi d’Europa, non vede una sua squadra trionfare in Champions League da ben 15 anni; vale a dire dall’affermazione del Biscione sul Bayern Monaco nella finale di Madrid del 22 maggio 2010.

Addio Serie A: il campione lascerà l’Italia in estate

Un tempo meta di campioni che la sceglievano per il suo livello altamente competitivo, la Serie A si prepara a dire addio a uno sei suoi migliori giocatori. Sebbene centrale nei piani del suo attuale club, il profilo in questione dovrebbe infatti lasciare lasciare l’Italia al termine della stagione per tentare la fortuna altrove.

Sul punto di partenza già la scorsa estate, nel corso della quale molte società straniere avevano seriamente manifestato interesse nei suoi confronti, il giocatore non dovrebbe essere trattenuto dal suo attuale presidente il quale, al contrario, avrebbe già fatto comprendere di essere pronto a sedersi a tavolino per trattare col miglior offerente.

L’Atalanta saluta Lookman: il nigeriano verrà venduto al termine della stagione

Legato fino al 30 giugno 2026 all’Atalanta, che ha condotto alla vittoria dell’Europa League lo scorso 22 maggio grazie alla tripletta rifilata in finale ai tedeschi del Bayer Leverkusen, Ademola Lookman dovrebbe, con moltà probabilità, salutare la Dea alla fine della stagione per andare a cercare nuove fortune in un’altra squadra.

Al di là del botta e risposta con Gasperini successivo al rigore sbagliato dal nigeriano contro il Bruges nella gara di ritorno del playoff di Champions League, la sua cessione, stando a quanto scritto da Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram, dovrebbe comunque concretizzarsi al termine del campionato. In tal senso, molti top club europei hanno già iniziato a prendere informazioni sul giocatore che, salvo sorprese, non dovrebbe giocare in Serie A il prossimo anno.