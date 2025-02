Juventus, l’eliminazione costa cara: perso un miliardo di euro | I nuovi investitori tremano

L’eliminazione dalla Champions League costa cara alla Juventus che perde oltre un miliardo, guai per i nuovi investitori

Il mercoledì di coppa è stato fatale per la Juventus che si è presentata in Olanda forte del vantaggio maturato nel match d’andata all’Allianz Stadium, in cui la rete nei minuti finali di Mbangulà aveva messo i bianconeri in una situazione di superiorità, con due risultati a disposizione per staccare il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

L’ex Inter Ivan Perisic ha portato in vantaggio il PSV ma Weah ha rimesso avanti la Vecchia Signora, con un goal che poteva essere molto pesante. A quel punto gli uomini di Thiago Motta era certi di poter difendere il pari che avrebbe significato qualificazione.

Così non è stato visto che i padroni di casa hanno segnato due goal, il secondo dei quali nel primo tempo supplementare, che è costata una cocente eliminazione a una Juventus che era a un passo dall’andare avanti nel torneo.

Una sconfitta che vanifica il filotto di quattro vittorie consecutive che aveva riportato entusiasmo alla Continassa e che era valso anche l’aggancio al quarto posto, a pari punti con la Lazio.

Adesso testa al campionato e a un quarto posto da mantenere ad ogni costo

Una posizione che la Juventus è chiamata a conservare nei prossimi tre mesi per evitare un ridimensionamento, dopo una campagna acquisti dispendiosa, quella della scorsa estate, e una finestra di riparazione che ha visto l’arrivo di interessanti profili che la dirigenza vorrebbe riscattare.

Thiago Motta è consapevole di doversi giocare la riconferma al timone del club con il rendimento in Serie A e con una crescita che è richiesta ad alcuni titolari che hanno deluso le aspettative, da Douglas Luiz a Koopmeiners.

Una Juventus che piange anche in Borsa, registrato un netto calo delle azioni dopo la sconfitta di Champions

L’eliminazione dalla Champions League pesa anche in Borsa. Oltre ai mancati ricavi per l’approdo agli ottavi, poco superiore ai 10 milioni, la società bianconera ha visto perdite importanti sul proprio titolo a Piazza Affari.

Le azioni del club hanno chiuso la giornata di giovedì in calo del 12,5% a 2,55 euro per azione, dopo che nei giorni scorsi l’ingresso del nuovo investitore Tether nell’azionariato aveva spinto il titolo con una crescita del 24%.