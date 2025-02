De Zerbi dice addio alla Francia: clamoroso ritorno in Serie A | È l’uomo giusto per rilanciare il top club

Il tecnico del Marsiglia potrebbe già aver terminato la sua avventura in Francia e molti lo rivorrebbero in Serie A.

L’ultimo weekend di calcio è stato molto movimentato e ha visto al centro delle attenzioni, ma soprattutto delle polemiche, ancora una volta gli arbitri, il VAR ed il loro operato. In Italia sono state ampiamente discusse le decisioni arbitrali prese a Lecce, Parma e Milano, mentre è letteralmente esplosa la rabbia anche in Francia.

A lamentarsi della conduzione arbitrale e delle decisioni prese da arbitro e Var durante il match perso per 3-0 in casa dell’Auxerre, è stato il presidente dell’Olympique Marsiglia, ma anche e soprattutto l’allenatore, Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano non si è risparmiato e, nella conferenza post partita, ha attaccato duramente l’operato del direttore di gara.

De Zerbi si è lamentato di un rigore non concesso ai suoi, ma soprattutto del doppio giallo comminato a Cornelius, suo difensore che è stato espulso quando il risultato era ancora sull’1-0. Secondo l’ex allenatore di Sassuolo e Brighton l’arbitro ha indirizzato la partita e quanto visto sabato sera è uno spettacolo indegno per il pubblico che guarda la Ligue1.

La dichiarazione più importante del tecnico, però, è arrivata dopo, quando ha detto che dopo il Marsiglia non avrebbe più allenato in Francia. Parole che, nonostante un contratto fino al 2027 con l’OM da sei milioni di euro lordi a stagione, aprono scenari decisamente nuovi e possono condizionare anche le scelte di alcune società italiane per quel che riguarda la futura guida tecnica.

Milan, i tifosi chiedono De Zerbi per il futuro

L’accostamento più semplice che viene da fare in Italia, quando si parla di Roberto De Zerbi, è quello con la panchina del Milan. L’attuale tecnico del Marsiglia, infatti, è cresciuto come calciatore nella Primavera dei rossoneri e si è sempre dichiarato tifoso del Diavolo. Molti tifosi lo avrebbero voluto già per il post Pioli, ma come sappiamo la società ha poi fatto altre scelte.

Ora, dopo l’esonero di Fonseca, anche Sergio Conceicao non sembra più saldo al suo posto e potrebbe terminare la sua esperienza in rossonero al termine di questa stagione. Difficile pensare ad una sua riconferma al momento, specie se il tecnico portoghese dovrebbe fallire l’aggancio al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, De Zerbi e Paratici per il futuro

Al momento, però, il Milan sembrerebbe alla ricerca anche di un nuovo direttore sportivo, figura di cui il club è sprovvisto, ma che sembra servire come il pane dalle parti di Milanello. Michele Criscitiello, direttore dell’emittente televisiva privata Sportitalia, ha dichiarato che l’accoppiata De Zerbi allenatore, con Fabio Paratici direttore sportivo, sarebbe perfetta per il club rossonero e per la sua ripartenza.

Un’accoppiata che sembra piacere molto anche ai tifosi che, come detto, stravedono soprattutto per De Zerbi come futuro allenatore. Paratici, invece, ha dimostrato nei tanti anni alla Juventus di essere un ottimo conoscitore di calcio e di nuovi talenti e, dopo l’esperienza al Tottenham e la squalifica già scontata per il caso plusvalenze e che risale alla sua esperienza bianconera, sarebbe pronto a rimettersi in gioco.