“Illegale per la legge italiana”: non c’è pace per l’Inter | Ennesima inchiesta contro i nerazzurri

L’Inter è coinvolta in un’altra questione extrasportiva che rischia di influire sul futuro prossimo del club campione d’Italia in carica

L’Inter ha sorpassato il Napoli in vetta alla classifica, a pochi giorni dallo scontro diretto del Diego Armando Maradona che potrebbe consentire ai nerazzurri di mettere in atto l’allungo decisivo e avvicinarsi al secondo Scudetto di fila.

Per battere l’ostico Genoa è bastata la rete messa a segno da capitan Lautaro Martinez nella fase finale di un match che ha visto l’esordio tra i pali di Josep Martinez, ingaggiato proprio dai liguri la scorsa estate e scelto dalla dirigenza come numero 1 del futuro.

Un Inter che pensa a chiudere in bellezza una stagione che la vede in corsa ancora in tre competizioni e che potrebbe regalare diverse soddisfazioni a un gruppo compatto e a una rosa competitiva, con ricambi di qualità in ogni zona del campo.

Dopo un momento di flessione, gli uomini guidati da Simone Inzaghi studiano il piano ideale per riuscire a dare continuità in campionato e concentrarsi sui match di Champions, a partire dagli ottavi che sembrano alla portata.

Un’Inter al centro delle attenzioni della giustizia, aperte diverse indagini che vedono imputato il club

Non è un periodo semplice per i tifosi, coinvolti sia dall’Inchiesta Doppia Curva e che dalle presunte sponsorizzazioni dell’ex presidenza Zhang che avrebbe provocato un falso in bilancio che è stato tenuto nascosto dai vertici del calcio italiano.

Delle accuse pesanti gravano sul club campione d’Italia in carica che rischia di essere condizionato mentalmente e ricevere delle sanzioni degne di nota, nonostante la questione riguarda il passato.

La sentenza è stata emessa ma l’Inter non sta agendo di conseguenza

Infatti, a giugno 2024, l’Inter ha cambiato proprietà, affidandosi agli americani Oaktree. Una delle prime mosse è stata quella di stipulare una partnership con Gate.io, sponsor di manica che sta accompagnando la squadra quest’anno.

Uno dei principali exchange di criptovalute al mondo è stato bandito nelle ultime ore dall’Europa, un verdetto definitivo che rappresenta un’operazione sbagliata che porta alla perdita di diversi milioni. Nonostante questo, Gate.io compare come sponsor a San Siro e la procura non sarebbe intervenuta. Per la legge italiana è un sito illegale.