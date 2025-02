Può tornare da dove è venuto: Joao Felix messo da parte | Conceicao non lo fa giocare

Il talento portoghese non sta convincendo nemmeno con la maglia del Milan e difficilmente resterà anche in vista della prossima stagione.

La sessione di calciomercato invernale aveva fatto sognare i tifosi che già speravano in una squadra che finalmente poteva tornare a vincere e dominare, sia in Italia che in Europa. Dopo una breve parentesi, con qualche buon risultato, però, il campo ha fatto tornare tutti con i piedi per terra.

La stagione del Milan, infatti, continua ad essere piena di alti e bassi, in realtà molto più fatta dei secondi rispetto ai primi, e non si riesce mai ad avere una certa continuità di risultati. L’eliminazione assurda in Champions League, per mano del Feyenord, ha complicato poi i piani societari, soprattutto dal punto di vista economico.

Al netto della vittoria della Supercoppa italiana, anche dovesse arrivare il bis anche in Coppa Italia, infatti, il Milan non può prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League che, al momento, anche per colpa dei rossoneri stessi, è davvero lontanissima.

Il quarto posto, ultimo valevole per disputare la competizione continentale più importante per club, è molto lontano e il quinto, al momento, ma quasi sicuramente anche a maggio, qualifica soltanto alla prossima Europa League. Se non dovessero entrare i soldi della Champions, il Milan è obbligato anche ad un ridimensionamento tecnico.

Milan, senza Champions difficile la permanenza di Joao Felix

Oltre a complicarsi la vita dal punto di vista di eventuali riscatti e rinnovi contrattuali, infatti, per i rossoneri sarebbe molto difficile trattenere calciatori come Walker e Joao Felix. Ma, se per il primo c’è già un accordo di massima con il City, per il secondo il Milan potrebbe puntare soltanto ad un rinnovo del prestito, inserendo magari questa volta l’obbligo di riscatto.

Oltre alla questione relativa alla partecipazione alla prossima Champions League, però, da giudicare c’è anche lo scarso apporto che l’ex Atletico Madrid e Barcellona sta dando ai numeri e alla fase offensiva rossonera. Dopo le prime prestazioni incoraggianti, infatti, sono arrivate soltanto partite deludenti e poco concrete.

Milan, i dubbi su Joao Felix

Joao Felix sembra non convincere, così come succede da qualche anno a questa parte. Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea: sono diverse ormai le esperienze e gli ambienti in cui il portoghese non ha convinto e dove hanno preferito fargli cambiare aria. Al Milan, per ora, si sta ripetendo lo stesso copione.

Per ora, però, Sergio Conceicao non lo mette in discussione e sui social cominciano a emergere le dietrologie. Joao Felix, infatti, ha lo stesso procuratore del suo attuale allenatore, il potentissimo Mendes, e questo, secondo alcuni, potrebbe influire nelle scelte del tecnico ex Porto che, nonostante le prestazioni deludenti del classe ’99, lo preferisce a turno, sia all’inizio che a partita in corso, anche ai vari Pulisic e Leao.