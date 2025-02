Caos in casa Juventus: Thiago Motta e Giuntoli dimessi | L’annuncio in diretta a fine partita

La seconda eliminazione dalle coppe in appena una settimana ha lasciato fortemente il segno in casa bianconera.

Le quattro vittorie consecutive in campionato sembravano aver tranquillizzato una situazione che l’eliminazione dalla Champions League di mercoledì scorso, per mano del PSV Eindhoven, aveva riportato in odore di crisi. Ora, però, è arrivata la figuraccia contro l’Empoli e tutto è stato rimesso in discussione.

Da una parte c’è una Juventus che si è rimessa, almeno in parte, in piedi in campionato, che sta tenendo un passo mai visto in stagione, con le già citate quattro vittorie consecutive, e che ha agguantato il quarto posto, ultimo utile per strappare il pass in vista della prossima Champions League.

Dall’altra parte, però, c’è la solita Juventus che non convince, che non ha ancora un’identità ben precisa, che soffre contro tutte le squadre che affronta e che non riesce più a far vedere sprazzi di bel calcio. Una squadra che è capace di perdere contro qualsiasi avversario e che, infatti, viene eliminata ai quarti di finale della Coppa Italia, ai rigori, dall’Empoli, terzultima in Serie A e per la prima volta nella propria storia alle semifinali della competizione.

La partita, inoltre, ha raccontato di un Empoli che avrebbe meritato di vincere nel corso dei 90′, nonostante tanti giovani della Primavera e alcune riserve in campo. Insomma, davvero una brutta figura quella fatta davanti al proprio pubblico dalla Juventus che, appena una settimana prima, aveva offerto un’altra prestazione horror ad Eindhoven in Champions League, uscendo di scena anche da quella competizione.

Juve, i capi d’imputazione per Thiago e Giuntoli

Thiago Motta non si è voluto nascondere e, davanti ai microfoni dei giornalisti nel post partita, ha parlato di prestazione vergognosa, di tifosi che sono stati anche buoni a non fischiare e contestare di più e di un sentimento di imbarazzo e, appunto, vergogna, nel commentare la partita offerta dai suoi calciatori contro l’Empoli.

L’imputato principale di questa situazione bianconera è sicuramente l’allenatore che ormai sta perdendo sempre più la fiducia dei propri tifosi, con la maggior parte di loro che rivorrebbe di corsa Massimiliano Allegri, ma lo è anche Cristiano Giuntoli, autore di scelte che ora come ora sembrano fallimentari e di un mercato che, tra estate e inverno, ha visto uscire dalle casse societarie più di 200 milioni di euro.

Juventus, tra social e realtà

E, così, dopo la partita contro l’Empoli, si sono scatenati i commenti social dei tifosi juventini che hanno ribadito per l’ennesima volta come, sia l’allenatore che il dirigente ex Napoli, dovrebbero dimettersi dal proprio ruolo e di quanto il club abbia bisogno di un’ennesima rivoluzione. Alcuni hanno giudicato le parole di Thiago Motta come dichiarazioni quasi da tecnico dimissionario.

In realtà, la Juventus andrà avanti con Giuntoli e Thiago Motta e lo farà almeno fino a fine stagione, anzi. Al momento il club bianconero è al quarto posto e non è nemmeno così distante dalla vetta. Lunedì prossimo, dopo il match di Serie A contro il Verona, si potrebbero aprire scenari impensabili in campionato, ma anche la semplice qualificazione alla prossima Champions potrebbe portare alla riconferma dei due factotum juventini.