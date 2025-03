Non vuole più restare alla Roma: clamoroso addio alla capitale | Lo ha già comunicato ai Friedkin

Lascerà la Roma alla fine della stagione, i tifosi e la proprietà hanno provocato a convincerlo ma non vuole restare nella Capitale

La Roma ha iniziato nel migliore dei modi il 2025, cercando di recuperare il terreno perduto nel corso di un girone d’andata negativo. I giallorossi sono arrivati a ridosso della zona europea e possono dire la loro negli ultimi tre mesi della stagione, con l’intento di confermare, almeno, il sesto posto che è stato il piazzamento degli ultimi tre anni.

Una rosa competitiva, allestita con investimenti cospicui e con le idee del direttore sportivo Florent Ghisolfi la scorsa estate, ma che ha iniziato in modo drammatico un’annata che si preannunciava quella del rilancio definitivo.

L’esonero immediato di Daniele De Rossi ha destabilizzato l’ambiente. Il successore Ivan Juric non è riuscito a motivare lo spogliatoio e a portare una svolta, compito assolto invece da Claudio Ranieri, alla terza esperienza alla guida dei capitolini.

L’esperto mister aveva dichiarato il suo ritiro dal mondo del calcio, dopo aver salvato il Cagliari lo scorso maggio, ma non ha saputo dire di no alla chiamata della sua squadra del cuore, con l’intento di compiere un’altra impresa della sua importante carriera in panchina.

Hanno fatto il possibile per convincerlo ma ha già fatto sapere che lascerà la Roma

Ranieri ha avuto la capacità di lavorare sulla testa dei giocatori, di trasmettere l’attaccamento alla maglia e di riportare entusiasmo. I risultati sono la conseguenza, come il passaggio agli ottavi di Europa League, grazie a una splendida prestazione di Paulo Dybala.

Il tecnico ha già dichiarato, però, di non volere rinnovare il contratto che aveva firmato da traghettatore in corsa dei giallorossi. Dan Friedkin gli ha proposto di restare alla guida del club un altro anno ma ha declinato.

Chi sono i candidati per sostituirlo, i Friedkin non possono fallire la scelta

La società si sta impegnando per individuare un profilo ideale per iniziare un nuovo ciclo. La scelta potrebbe ricadere su un veterano che conosce bene il calcio italiano, come Max Allegri o Carlo Ancelotti.

Un’altra opzione è rappresentata da una scommessa come Francesco Farioli che sta portando l’Ajax a un titolo insperato in Eredivisie, con i lancieri che hanno ceduto i pezzi pregiati della rosa la scorsa estate, dopo un’annata negativa. L’ex mister del Nizza è in corsa anche in Europa League e potrebbe affrontare nella fase finale della competizione proprio la Roma, la sua probabile squadra futura.