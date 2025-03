Hamilton, il ritiro annunciato in diretta: scoppia l’atomica in Ferrari | Verrà ricordato come uno dei più grandi

Nessuno si aspettava un annuncio del genere, i tifosi della Ferrari stentano a crederci, le parole di Hamilton sorprendono tutti

C’è grande attesa in vista dell’inizio della nuova stagione del Mondiale di Formula 1, che sta per prendere il via il prossimo 16 marzo con il Gran Premio di Australia che aprirà i battenti a Melbourne. Un’annata in cui la Ferrari vuole essere grande protagonista, dopo un finale in crescendo e un titolo costruttore che è sfumato dopo una rimonta degna di nota.

La Rossa di Maranello avrà dalla sua una coppia di piloti da sogno, composta dal confermato Charles Leclerc e dal nuovo innesto, un veterano di questo sport e sette volte campione come Lewis Hamilton.

Dopo anni e anni di delusioni, con un Mondiale Piloti che manca addirittura dal lontano 2007, quando si impose Kimi Raikkonen al fotofinish di una stagione piena di colpi di scena, i ferraristi si augurano che possa invertirsi una tendenza che vede la RedBull padrone incontrastata.

Nella stagione passata, la Ferrari ha dimostrato di avere fatto dei notevoli passi in avanti e cercherà di dominare i rivali, seppur i favori del pronostico siano ancora tutti per Max Verstappen, campione in carica.

Hamilton si prepara per il debutto con la nuova scuderia, c’è grande attesa per il britannico

I primi test hanno fornito segnali incoraggianti, con il lavoro certosino degli ingegneri che tutti sperano possa dare un notevole contributo sulle prestazioni di due piloti di livello assoluto, chiamati a onorare la loro carriera nelle prossime corse.

Restano incognite riguardo alla possibile convivenza di due atleti che puntano al massimo e non vogliono essere comprimari l’uno dell’altro, anche se una gerarchia verrà stabilita sulla base dei risultati che otterranno nel corso della stagione.

Le parole di Hamilton a ridosso dell’inizio del primo Mondiale con la Ferrari

Lewis Hamilton ha rilasciato alcune dichiarazioni al Time, esprimendo la sua volontà di continuare a gareggiare ancora per molto, con il ritiro che appare lontano: “Quello che posso dirti è che la pensione non è nei miei piani. Potrei restare qui fino a 50 anni, chissà.”

La carriera risulta essere centrale: “Sono affamato, motivato, non ho moglie e figli. Sono concentrato su una cosa sola, vincere. Questa è la mia priorità numero uno“.