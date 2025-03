“La responsabilità è del presidente”: Marotta con le spalle al muro | Esce fuori la verità sull’Inter

Marotta ha dribblato la domanda ma è palese la sua responsabilità per quanto è successo di recente in casa Inter

L’Inter ha conservato la vetta della classifica di Serie A dopo l’ultima giornata di campionato. I nerazzurri hanno strappato un punto prezioso al Diego Armando Maradona, contro un Napoli che ha schiacciato gli avversari nella propria area di rigore nel secondo tempo, riuscendo a pareggiare il match a pochi minuti dal termine.

Un punto che dà fiducia agli uomini di Simone Inzaghi anche se l’ambiente è ancora turbato da una serie di vicende extrasportive che rischiano di ledere l’immagine pubblica del club e di avere ripercussioni sul suo futuro.

L’inchiesta Doppia curva ha portato a numerosi arresti da parte di membri del tifo organizzato, con alcune figure di spicco del comparto tecnico della squadra che hanno instaurato rapporti diretti con alcuni di essi e che potrebbero subire sanzioni personali.

E ancora l’indagine emersa da un servizio di Report ha evidenziato il falso in bilancio che avrebbe esercitato la precedente presidenza degli Zhang, con sponsorizzazioni fittizie per aumentare i ricavi e far risultare più contenuto il debito.

Un conflitto d’interesse che è stato nascosto, altra accusa per l’Inter

Negli ultimi giorni è emerso un altro caso, che riguarda Amedeo Carassai che si è dimesso da consigliere d’amministrazione della società. Ha ricevuto questo incarico nel 2021. All’epoca era a capo della Piomo, società d’investimento con sede a Montevideo, in Uruguay.

Poco dopo aver assunto tale carico nel club di Viale della Liberazione, ha acquisito le quote della Microgame, una concessionaria di gioco online, un’attività incompatibile e soggetto a un conflitto d’interesse.

Una questione che necessita di ulteriori chiarimenti, poca chiarezza ai vertici dell’Inter

La responsabilità di non aver controllato spetta al presidente e al suo staff. Marotta sarebbe stato quindi reo di negligenza in tal senso. Secondo i principi base di corporate governance il presidente deve conoscere cosa fanno i membri del CdA e capire se ci sono eventuali incompatibilità con il business dell’azienda.

Filippo Roma, inviato de Le Iene, ha chiesto spiegazioni al direttore sportivo nerazzurro in conferenza stampa ma non le ha ottenute, dato che si è limitato a non essere al corrente della questione.