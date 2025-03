Un esterno da record per la Juventus: con lui rinasce il reparto offensivo | Giuntoli torna a “cucinare”

Il club bianconero comincia a pensare alla prossima stagione. Cristiano Giuntoli ha in mente un nome nuovo per il reparto avanzato.

Negli ultimi tempi, soprattutto grazie all’arrivo di Kolo Muani nel mercato invernale, i numeri del reparto offensivo della Juventus sono un po’ migliorati, ma la produzione, a livello di realizzazione, resta comunque un leggero deficit per la squadra di Thiago Motta.

Sia nella prima parte del campionato di Serie A, che nelle Coppe, Champions League e quarto di finale di Coppa Italia contro l’Empoli in particolare, la squadra bianconera ha trasformato in rete molte meno occasioni di quelle create, ma in generale è sembrata un po’ sterile da questo punto di vista.

Al netto della mancanza di un’alternativa a Dusan Vlahovic per metà stagione, Thiago Motta e tutti gli juventini, si aspettavano di più, da questo punto di vista, da parte di tutti gli altri calciatori offensivi che fanno parte della rosa. E, così, almeno per il momento, deludono i numeri in zona realizzativa di tanti elementi.

Dai nuovi arrivati e tra i più contestati dell’attuale rosa, Nico Gonzales e Koopmeiners, fino ad arrivare a quelli che hanno convinto un po’ di più, ma non sembrano propriamente bomber di razza, come Kenan Yildiz e Francisco Coincecao. Malissimo, da questo punto di vista e non solo, anche il brasiliano Douglas Luiz.

Juve, Giuntoli ha deciso il prossimo obiettivo per il reparto avanzato

Sperando in una seconda parte di stagione più produttiva, da questo punto di vista, di molti tra i calciatori summenzionati, Cristiano Giuntoli sta già pensando a come ovviare a questo problema, cercando magari di andare a rinforzare il reparto offensivo con calciatori che potrebbero garantire una produzione offensiva più cospicua.

Al netto della possibilità di continuare il progetto Thiago Motta e, quindi, continuare a dare fondamentale importanza agli esterni d’attacco e al gioco sulle fasce, uno dei nomi che potrebbe tornare di moda in casa Juventus, ma non solo (si parla anche di Milan, ad esempio), è quello dell’attuale Capitano della Lazio, Mattia Zaccagni.

Juve, ritorno di fiamma per Zaccagni

Il quasi 30enne esterno d’attacco biancoceleste, nonostante abbia rinnovato con la Lazio poco meno di un anno fa, ereditando fascia da Capitano e leadership da Ciro Immobile, potrebbe aver voglia di cimentarsi in un club di altissimo livello e accetterebbe di buon grado un’eventuale proposta di Cristiano Giuntoli e la Juventus.

Zaccagni, con il gol a San Siro contro il Milan, ha raggiunto la doppia cifra di reti in questa stagione, tra tutte le competizioni (otto gol in Serie A e due in Europa League), e si sta confermando come un calciatore che vede la porta e capace di fare male alle difese avversarie in tanti modi. A queste sue caratteristiche, va poi unita la sua qualità nel fornire assist decisivi ai compagni, già sei nell’attuale campionato.