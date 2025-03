Qualcosa si è rotto definitivamente: Thiago Motta annuncia l’addio | La situazione è diventata insostenibile

Continua a respirarsi aria pesante in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia.

La stagione è ancora lunga e potrebbe regalare sorprese positive e inaspettate soltanto fino a poco tempo fa, ma l’aria che si respira in casa Juventus non è di certo delle migliori. A far scatenare un ambiente che ormai sembra insofferente da anni, ci ha pensato la Coppa Italia e l’eliminazione per mano dell’Empoli, ai calci di rigori, nei quarti di finale della competizione.

Una eliminazione grave, soprattutto se si considera il modo in cui è arrivata, la prestazione indecorosa che i bianconeri hanno messo sul campo contro la terzultima in classifica e davanti ai propri tifosi, ed il fatto che sia arrivata ad una settimana di distanza dall’altra cocente delusione in Champions League.

E, così, dopo aver perso anche la Supercoppa Italiana ad inizio anno, la Juventus si è ritrovata a fine febbraio senza più competizioni da affrontare, campionato a parte, e con un’aria pesante attorno a dirigenza, calciatori e allenatore.

A scatenare la rabbia dei tifosi, però, sono state anche alcune dichiarazioni dell’allenatore nell’ultimo periodo. Arrivato tra i favori del pubblico, la gioia di tanti tifosi, la fiducia totale dell’ambiente, quindi, ora Thiago Motta non ha più queste componenti dalla propria parte e, addirittura, in molti rimpiangono il tanto vituperato Massimiliano Allegri.

Juve, Giuntoli non ha più piena fiducia in Thiago Motta

Oltre alla situazione legata ai tifosi, che comunque hanno fatto sentire la propria voce vicino all’Allianz Stadium, con striscioni e cori, contro tutti, ma anche contro Thiago Motta, alcuni molto pesanti, a non essere più pienamente convinto dell’operato dell’ex tecnico del Bologna, sembra essere anche Cristiano Giuntoli, plenipotenziario del club.

L’ex dirigente del Napoli è stato colui che ha fortemente voluto Thiago sulla panchina della Juve, ma soprattutto, colui che lo ha sempre difeso e che ha costruito una squadra, tra mercato estivo ed invernale, spendendo tantissimi soldi e seguendo le direttive del proprio allenatore. Dopo le dichiarazioni post Empoli, però, qualcosa tra i due sembra essersi rotto.

Juve: “Thiago Motta non è più intoccabile”

A Giuntoli non sembrano essere piaciute particolarmente le parole pronunciate da Motta, ma soprattutto quel “Vergogna” più volte uscito dalla bocca dell’italo-brasiliano. Secondo molti esperti, critici e giornalisti che seguono la Juventus, dalla mattina alla sera, il rapporto tra i due, quindi, non sarebbe più molto solido e il Football Director bianconero starebbe già guardandosi intorno in vista della prossima stagione.

Questo, per esempio, è quanto dichiarato, su X, da Giovanni Albanese, giornalista sportivo che segue la Juventus per Sportitalia: “Thiago Motta non è più intoccabile alla Juventus: il suo futuro ora è a rischio, anche se il club non dovrebbe prendere alcuna decisione prima di fine stagione. Le parole del tecnico nel post match nei confronti dei suoi giocatori aprono però una spaccatura evidente da subito”.