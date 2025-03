Altro affare alla Calafiori e plusvalenza confermata | Il pupillo del mister saluta Bologna: ha trovato l’accordo col top club

Dopo Calafiori la scorsa estate, il Bologna dice addio a un altro suo big. Sì al top club e cospicua plusvalenza nelle casse rossoblù.

Reduce dalle due vittorie consecutive ottenute in campionato contro Cagliari e Milan, il Bologna di Vincenzo Italiano si gode il suo buon momento di forma e mette nel mirino l’importante match esterno di domenica all’ora di pranzo contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Appuntamento, quello dello Stadio Marcantonio Bentegodi, al quale i rossoblù arrivano con l’ovvio intento di mettere in cassaforte la terza affermazione di fila, necessaria per tenersi vicina al quarto posto, attualmente in mano alla Juventus, che vorrebbe dire Champions League.

Centrata meritatamente lo scorso anno grazie alla quinta posizione ottenuta alle spalle di Inter, Milan, Juventus e Atalanta, la qualificazione alla massima manifestazione continentale per club è tornata prepotentemente alla portata di Orsolini e compagni che, ripresisi egregiamente dopo una prima fase di campionato decisamente altalenante, sognano ora di bissare l’ottimo risultato raggiunto poco meno di un anno fa.

Risultato, l’accesso alla fase campionato della Champions League, al quale i felsinei proveranno quindi chiaramente ad accostare anche la vittoria della Coppa Italia che, neanche sfiorata in tempi recenti, potrebbe tornare, Empoli e Inter o Milan permettendo, dalle parti del Dall’Ara a distanza di 51 anni dall’ultima volta.

Pronta un’altra plusvalenza alla Calafiori: il Bologna verso l’addio a un altro big

Dopo l’addio di Riccardo Calafiori, ceduto all’Arsenal di Mikel Arteta la scorsa estate per 42 milioni di euro, il Bologna del presidente, Joey Saputo, si prepara a realizzare un’altra cospicua plusvalenza mediante la cessione a un top club di un altro big della sua rosa.

Un big, ingaggiato per pochi milioni di euro nell’estate 2023 esattamente come Calafiori (acquistato dal Basilea per appena quattro milioni di euro), che potrebbe essere venduto al doppio qualora la trattativa con la società interessata dovesse andare in porto senza intoppi.

Il Chelsea vuole Beukema: il pupillo di Italiano verso la Premier League

Prelevato dagli olandesi dell’Az Alkmaar per dieci milioni di euro nell’estate 2023, Sam Beukema potrebbe lasciare il Bologna la prossima estate per volare in Premier League e legarsi al ricco Chelsea di Todd Boehly. Stando a quanto a riferito nei giorni scorsi da Sky Sport, il dfiensore olandese sarebbe infatti finito nel mirino dei Blues, intenzionati a rinforzarsi ancora di più vista la seria possibilità di gicoare in Champions League il prossimo anno.

Pronta a sborsare tranquillamente i 20 milioni di euro che il club felsineo chiede per procedere alla trattativa, la società londinese ha già visionato da vicino (durante il recupero Bologna-Milan) il classe ’98 che, finito anche nella lista dei desideri dell’Inter di Beppe Marotta (che non dovrebbe però poter comptere con gli inglesi), potrebbe lasciare la Serie A nei prossimi mesi per tentare il grande salto nel campionato più ricco e spettacolare del mondo. Al momento, ovviamente, è presto per parlare di trattativa fatta e finita, ma l’interesse del Chelsea per Beukema c’è ed è forte. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi.