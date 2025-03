Un miliardo di euro per Inter e Juventus: entrate record per le due società | Risolti i problemi economici

L’Inter e la Juventus metteranno presto in sesto la propria situazione finanziaria, previste entrare da record per i due club

L’Inter e la Juventus sono in corsa per la vittoria del campionato. A dividerli in classifica sei punti a undici partite dal termine, con altre due squadre che cercheranno di contendersi il titolo. La storia e l’abitudine a vincere potrebbero fare la differenza rispetto al Napoli e all’Atalanta nel rush finale della stagione.

I nerazzurri hanno conservato la colonna vertebrale dell’organico che ha vinto la seconda stella lo scorso maggio e hanno un calendario più impegnativo, visto che hanno ancora nel mirino la conquista della Champions League e della Coppa Italia, competizioni in cui i bianconeri hanno subito di recente due cocenti eliminazioni.

I bianconeri hanno cambiato guida tecnica, inaugurando un nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina e con una rosa ringiovanita, composta da alcuni giocatori che si erano messi in luce in Italia e profili pescati all’estero.

Una rivoluzione che necessita di tempo per vedere dei risultati ma una sola sconfitta consente alla Vecchia signora di trovarsi ancora a giocarsi lo scudetto, nonostante qualche pareggio di troppo, anche contro avversari di bassa classifica.

Juventus e Inter guardano con ottimismo al futuro, previste entrate cospicue nei prossimi mesi

Entrambe le compagini non se la passano bene dal punto di vista finanziario. L’Inter ha cambiato proprietà e deve risanare i debiti lasciati dalla famiglia Zhang mentre la Juventus paga ancora dazio dal caso Calciopoli.

I due club possono tirare un sospiro di sollievo visto che prenderanno parte alla prima edizione del Mondiale per club, che si svolgerà negli Usa dal 14 giugno al 13 luglio, con 32 squadre.

Nessuno aveva mai visto una cifra del genere nel mondo del calcio

La Fifa ha annunciato che il montepremi complessivo sarà di un miliardo di dollari, una cifra senza precedenti, approvata nelle ultime ore dal Consiglio della Federazione internazionale, dato che dal nuovo torneo sono attesi due miliardi di entrate.

Gianni Infantino ha dichiarato che il miliardo sarà spartito tra tutte le squadre partecipanti e che la Fifa non tratterrà un solo dollaro. Una notizia che spinge Juventus e Inter a prendere sul serio la competizione, cercando di affrontarla con la massima serietà.