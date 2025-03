Alla fine la spunta l’Inter | Marotta, mossa ad anticipare la concorrenza e giocatore blindato: è già nerazzurro

Ennesima masterclass di Marotta. Il presidente dell’Inter gioca d’anticipo e sbaraglia la concorrenza. Il giocatore è già nerazzuro.

Unica squadra italiana rimasta in corsa in Champions League dopo le eliminazioni di Bologna, Atalanta, Milan e Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi guarda con grande fiducia verso i quarti di finale alla luce dello 0-2 conquistato in trasferta contro il Feyenoord di Robin van Persie nell’andata degli ottavi.

Risultato più che positivio, quello ottenuto in terra olandese, che permette ai nerazzurri di pensare con molta tranquillità alla gara di ritorno in programma al Meazza martedì prossimo. Le reti di Thuram e Lautaro Martinez rappresentano infatti un vantaggio decisamente cospicuo per il Biscione il quale, salvo suicidi sportivi, non dovrebbe avere particolari problemi a portare a casa la qualificazione al turno successivo.

Sfumato lo scorso anno a causa della disfatta contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, l’accesso al gruppo delle migliori otto del continente dovrebbe mettere (il condizionale è sempre d’obbligo) i meneghini difronte al Bayern Monaco di Vincent Kompany che, vittorioso per 3-0 mercoledì sera nel derby tedesco contro il Bayer Leverkusen, come i nerazzurri, rientra nel novero delle formazioni candidate alla vittorua finale.

Vittoria finale, solo accarezzata due anni fa ad Istanbul, che l’Inter proverà chiaramente ad ottenere quest’anno per mettersi alle spalle la delusione patita nel 2023 in seguito alla sconfitta contro il Manchester City e tornare sul tetto d’Europa a distanza di 15 anni dal trionfo di Madrid del 22 maggio 2010.

Inter, l’obiettivo è ringiovanirsi senza indebolirsi

Intenzionata a collocarsi sui troni di Serie A. Coppa Italia e Champions League, l’Inter del presidente Beppe Marotta inizia a guardare già alla prossima stagione con l’obiettivo dichiarato di ringiovanire la rosa di Simone Inzaghi senza però indebolirla.

Un obiettivo, questo, richiesto dalla proprietà nerazzurra, Oaktree, il cui raggiungimento dovrà da un lato garantire un drastico abbassamento dell’eta media della squadra (al momento la più alta d’Italia e d’Europa) e dall’altro confermare la competitività del gruppo affinché possa essere sempre protagonista tanto in Italia quanto in Europa.

Inter, de Vrij non si vende: l’olandese resta in nerazzurro

Legato all’Inter dal luglio 2018 da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Stefan de Vrij potrebbe restare in nerazzurro anche il prossimo anno. Nonostante l’intento di Oaktree di ringiovanire la rosa nerazzurra, il difensore olandese potrebbe comunque restare in nerazzurro, considerata la sua importanza nei piani di Simone Inzaghi.

Grazie a una clausola d’estensione inserita nel suo contratto, l’ex Lazio potrebbe infatti restare all’ombra della Madonnina fino al 30 giugno 2026. Marotta, stando a quanto riferito recentemente dai colleghi di Calcio in Pillole, sembra intenzionato a confermare in gruppo il forte difensore olandese che, sebbene richiestissimo da vari club, non dovrebbe muoversi dal capoluogo lombardo prima dell’estate del prossimo anno.