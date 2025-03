“Trattativa in fase di stallo”: l’accordo per il rinnovo è sempre più lontano | Dirà addio al Napoli

Ancora problemi in casa partenopea per quel che riguarda alcuni rinnovi di contratto che tardano ad arrivare.

Quello dei rinnovi di contratto, in casa Napoli, negli ultimi tempi, è stato obiettivamente un problema non di poco conto. Alcuni equilibri si sono spezzati a causa di trattative infinite che poi non hanno portato da nessuna parte e che, spesso, hanno visto il Presidente De Laurentiis non voler scendere a patti con i vari procuratori dei suoi calciatori.

Rispetto alla squadra che meno di due anni fa si è aggiudicata lo Scudetto, il quarto della storia partenopea, il Napoli ha dovuto e deve fare a meno di almeno tre calciatori che, nel bene o nel male, hanno avuto diversi problemi con il rinnovo contrattuale, un po’ per propria volontà, un po’ per richieste a cui la società non ha voluto acconsentire.

Ed è così che Piotr Zielinski, per esempio, è arrivato alla scadenza naturale di contratto, nel giugno scorso, e ha scelto di andare via a zero dal Napoli, sposando il progetto Inter. In questo caso, Aurelio De Laurentiis si è sentito tradito, ma soprattutto ha parlato male dell’atteggiamento dell’entoruage del polacco che, da un certo punto in poi, ha smesso di dialogare con la società azzurra.

Diverso, invece, il discorso che si deve e si può fare per Osimhen e Kvaratskhelia. Entrambi hanno espresso la volontà di lasciare Napoli pochi mesi dopo la conquista dello Scudetto, ma sono arrivati a questa consapevolezza anche a causa di una società che, a loro dire, non ha riconosciuto, sotto l’aspetto economico, la loro importanza.

Napoli, altro calciatore a forte rischio rinnovo

Il georgiano, dopo un’estate da separato in casa si fece convincere da Conte a restare ancora a Napoli, ma poi, senza firmare alcuni rinnovo, è partito a gennaio per quasi 75 milioni di euro, destinazione Paris Saint Germain. Il bomber nigeriano, invece, ha rinnovato con il club poco più di un anno fa, ma con la consapevolezza di dover poi andare via dopo qualche mese.

Ora, è in prestito al Galatasaray, ma in estate dovrebbe uscire a titolo definitivo dal Napoli e accettare la proposta che potrebbe arrivare dal Manchester United. C’è un altro protagonista assoluto dello Scudetto di due anni fa, ma al momento anche di questa stagione, che è a forte rischio divorzio con il club partenopeo e potrebbe partire in estate.

Napoli, Anguissa ancora non rinnova

Parliamo del camerunese, Frank Zambo Anguissa che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Il club, sotto richiesta di Antonio Conte, vorrebbe rinnovarlo, specie dopo aver ritrovato il calciatore determinante e devastante di due stagioni fa e avrebbe proposto un accordo fino al 30 giugno 2030.

Al momento, però, la situazione è in fase di stallo e le trattative sono in stand-by. Questo dopo che i primi contatti erano stati positivi. Si attendono sviluppi imminenti, ma al momento, per i tifosi del Napoli, la paura di perdere anche Anguissa è reale, ma soprattutto tangibile.