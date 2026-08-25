Luis Enrique concede riposo a Dembélé per recuperare forma

Luis Enrique concede riposo a Dembélé durante un match di Ligue 1, mentre il giocatore si prepara al ritorno in allenamento

Ousmane Dembélé, uno dei migliori giocatori del Paris Saint-Germain, non sarà in campo nel prossimo match contro il Lille. Il tecnico spagnolo Luis Enrique ha deciso di concedere riposo al francese, che non ha giocato quasi nessun minuto nella stagione finora. La scelta del tecnico, supportata anche dalla direzione del club, mira a permettere a Dembélé di recuperare forma dopo un inizio di stagione limitato. Il giocatore, noto per la sua capacità di segnare, ha visto ridurre la sua partecipazione a causa di diversi fattori, tra cui infortuni e una strategia di riposo.

Una partecipazione scarsa nonostante la necessità di gol

Dembélé, noto come il “10” del PSG, non ha potuto giocare quasi nessun minuto dalla sua partecipazione al Mondiale. Dopo il ritorno in squadra, il giocatore ha visto ridurre la sua partecipazione a causa di infortuni e una strategia di riposo. Anche se il club ha confermato che il francese tornerà ad allenarsi con il gruppo il prossimo lunedì, la sua partecipazione nella stagione è rimasta limitata. Non ha giocato nella pretemporada, né nei primi due titoli della stagione, dove ha svolto solo una parte del tempo. La sua assenza ha lasciato un vuoto nel reparto d’attacco, che il tecnico ha cercato di colmare con altri giocatori.

La decisione di concedere riposo a Dembélé è legata alla necessità di permettergli di recuperare forma. Il giocatore, che ha vinto il Ballon d’Or, è considerato uno dei migliori del campionato. La sua partecipazione limitata ha reso necessario un piano di riposo per permettergli di tornare al massimo livello. Il club ha confermato che il francese tornerà ad allenarsi con il gruppo il prossimo lunedì, dopo alcuni giorni di riposo.

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Un piano per il recupero e la ripresa

Il piano di Luis Enrique e della direzione del PSG mira a permettere a Dembélé di tornare al massimo livello. Il giocatore, noto per la sua capacità di segnare, ha visto ridurre la sua partecipazione a causa di diversi fattori, tra cui infortuni e una strategia di riposo. Il club ha confermato che il francese tornerà ad allenarsi con il gruppo il prossimo lunedì, dopo alcuni giorni di riposo. La decisione di concedere riposo a Dembélé è legata alla necessità di permettergli di recuperare forma, in vista di una stagione che richiede la sua presenza. Il sostituto di Dembélé nel prossimo match sarà probabilmente Ferran Torres. Il tecnico ha scelto di dare riposo al francese per permettergli di tornare al meglio, anche se la sua assenza ha lasciato un vuoto nel reparto d’attacco. La decisione di Luis Enrique e della direzione del PSG mira a garantire una stagione competitiva per il club, anche se la mancanza di Dembélé potrebbe influire sui risultati.

Il piano di riposo per Dembélé è parte di una strategia più ampia per permettergli di tornare al massimo livello. Il giocatore, noto per la sua capacità di segnare, ha visto ridurre la sua partecipazione a causa di diversi fattori, tra cui infortuni e una strategia di riposo. Il club ha confermato che il francese tornerà ad allenarsi con il gruppo il prossimo lunedì, dopo alcuni giorni di riposo. La decisione di Luis Enrique e della direzione del PSG mira a garantire una stagione competitiva per il club, anche se la mancanza di Dembélé potrebbe influire sui risultati.

La mancanza di Dembélé ha reso necessario un piano di sostituzione per il reparto d’attacco. Il tecnico ha scelto di dare riposo al francese per permettergli di recuperare forma, anche se la sua assenza ha lasciato un vuoto nel gioco del PSG. La decisione di Luis Enrique e della direzione del club mira a garantire una stagione competitiva, anche se la mancanza di un giocatore di livello internazionale potrebbe influire sui risultati.