Maffeo avverte i tifosi: “La frattura tra squadra e pubblico è il peggior scenario”

Maffeo, giocatore del Valencia, parla con i tifosi dopo la sconfitta contro il Betis

La sconfitta a Mestalla e le parole di Maffeo

Pablo Maffeo, laterale del Valencia, ha espresso preoccupazione dopo la sconfitta per 0-1 contro il Betis, giocata a Mestalla. Il giocatore, che ha debuttato come titolare, ha riconosciuto il disappunto dei tifosi e ha sottolineato il rischio di una frattura tra squadra e pubblico. “Si abrimos una brecha entre afición y equipo, es lo peor que nos puede pasar; lo viví en Mallorca”, ha detto il calciatore, riferendosi alla sua esperienza precedente in Catalogna.

Il risultato non è giustificato, ma la squadra ha avuto le opportunità. Maffeo ha descritto il suo esordio con la maglia del Valencia come “agrio”, nonostante abbia giocato in modo attivo e contribuito al gioco del team. Tuttavia, il risultato non ha soddisfatto il giocatore, che ha ritenuto che il Valencia avesse le opportunità per vincere o almeno pareggiare. “Hemos tenido ocasiones para ganar o para empatar cuando estaban por delante”, ha sottolineato, aggiungendo che il Betis ha sfruttato al meglio le sue occasioni.

Chiede supporto e unità per evitare la divisione

Il giocatore ha espresso il suo desiderio di supporto da parte dei tifosi, riconoscendo il loro impegno e la loro presenza. “Nos han animado, han estado ahí”, ha detto Maffeo, chiedendo però unità tra squadra e pubblico. “Llevo poco aquí pero les pido por favor que estén con nosotros, lo vamos a dar todo y nos vamos a enchufar”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del sostegno per raggiungere gli obiettivi.

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La mancanza di risultati ha alimentato il malcontento dei tifosi. Maffeo, pur riconoscendo il loro stato d’animo, ha chiesto unità e collaborazione per superare le difficoltà. Il giocatore ha anche espresso la sua frustrazione per il risultato, ritenendo che il Valencia avesse le possibilità di vincere, ma non abbia sfruttato al meglio le occasioni. La partita, in cui il Betis ha sfruttato una transizione rapida per trovare il gol di Pablo García, ha lasciato un’atmosfera di tensione tra squadra, tifosi e direttiva. Maffeo ha chiesto supporto e unità per evitare una frattura che potrebbe danneggiare il club. La sua voce, sebbene non sia la sola, rappresenta un segnale di preoccupazione per il futuro del Valencia.

La sconfitta a Mestalla ha messo in luce le tensioni interne al club, con i tifosi che continuano a mostrare il loro disappunto. Maffeo, pur riconoscendo il loro stato d’animo, ha chiesto unità e collaborazione per superare le difficoltà. Il giocatore ha anche espresso la sua soddisfazione per la sua prestazione, ma ha riconosciuto che non è il momento di pensare a se stesso. “Me he encontrado bien pero no es momento de pensar en mí”, ha detto, preferendo concentrarsi sul risultato collettivo. La sua esperienza in Catalogna lo ha reso consapevole dei rischi di una divisione tra squadra e tifosi, e ha avvertito che potrebbe portare a conseguenze gravi. “Llevo poco aquí pero les pido por favor que estén con nosotros”, ha concluso, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico per il successo del club.