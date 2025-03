Triplo colpo e Milan completamente rivoluzionato | Cardinale, prime mosse per tornare grandi: è già tutto deciso

Triplo colpo in arrivo in casa Milan e squadra completamente rivoluzionata. Rossoneri pronti a tornare competitivi.

Uscito dal Via del Mare di Lecce con tre punti preziosissimi al termine di una partita pazza che l’aveva visto andare addirittura sotto di due reti, il Milan di Sergio Conceicao lavora sui campi di Milanello per preparare al meglio il match interno di sabato pomeriggio contro il Como di Cesc Fabregas.

Appuntamento, quello contro i lariani del tecnico spagnolo, che i rossoneri saranno ovviamente chiamati a portare a casa per continuare a tenere accesa la flebile fiamma della speranza di una qualificazione in Champions League che, vista la situazione di classifica, appare quanto mai irraggiungibile.

Crederci è doveroso, ma la realtà del Diavolo è purtroppo pessima; nonostante gli importanti investimenti estivi e invernali, i rossoneri hanno infatti tristemente fallito in campionato e Champions League, regalando ai tifosi solo la misera soddisfazione della Supercoppa Italiana, vinta lo scorso 6 gennaio in Arabia Saudita ai danni dei cugini dell’Inter.

Supercoppa, considerata chiaramente non abbastanza per salvare la stagione, alla quale, a questo punto, i meneghini dovranno tentare di accostare necessariamente la vittoria della Coppa Italia che, considerato il serio rischio di restare fuori dall’Europa, garantirebbe loro di accedere quantomeno alla fase campionato della prossima Europa League.

Milan, nuovo allenatore e nuovo ds: spuntano i nomi di Allegri e Tare

Desideroso di mettersi quanto prima alle spalle una stagione avara di soddisfazioni, il Milan di Gerry Cardinale guarda già alla prossima e iniziare a preparare i primi cambiamenti che, da qui a poco, dovrebbero essere confermati tanto per la dirigenza quanto per la rosa del futuro allenatore che non dovrebbe essere Sergio Conceicao.

Criticata in più di un’occasione, la società rossonera avrebbe infatti intenzione di cambiare drasticamente, affidandosi a persone competenti alle quali, almeno secondo le indiscrezioni emerse recentemente, verrà affidato il compito di riportare subito in alto il Milan dopo un’annata decisamente al di sotto delle aspettative. Persone competenti, rispondenti ai nomi di Massimiliano Allegri e Igli Tare che, attualmente senza squadra, potrebbero giungere all’ombra rossonera della Madonnina per ricoprire rispettivamente i ruoli di allenatore e direttore sportivo.

Milan, idea Milinkovic-Savic per la prossima stagione

Intenzionato, come detto, almeno secondo quanto venuto a galla negli ultimi giorni, ad affidarsi a Massimiliano Allegri come allenatore e Igli Tare come direttore sportivo, il Milan pensa anche al campo e valuta la possibilità di fare un tentativo per Sergej Milinkovic-Savic. Attualmente legato agli arabi dell’Al-Hilal da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, il centrocampista serbo potrebbe sbarcare a Milano la prossima estate qualora Tare diventasse davvero il nuovo ds dei rossoneri.

Insieme ai tempi della Lazio, i due, stando a quanto riferito da Milanlive.it, potrebbero ritrovarsi in Lombardia nei prossimi mesi a patto però che il calciatore rinunci a buona parte del suo attuale ingaggio e che l’Al-Hilal decida di cederlo per una cifra non superiore ai dieci milioni di euro. Allegri, dal canto suo, accoglierebbe con gioia l’arrivo del classe ’95 che, seguitissimo quando sedeva sulla panchina della Juventus, potrebbe finalmente essere a sua dispozione dopo tantissimi tentativi andati a vuoto.