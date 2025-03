Le parti hanno trovato l’accordo a cena | De Laurentiis, chiuso l’affare per il definitivo salto di qualità: tifosi felicissimi

Il presidente del Napoli, De Laurentiis chiude la trattativa e fa felici i tifosi azzurri. L’accordo tra le parti è stato trovato a cena.

Con la vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino nel match di lunedì sera che ha chiuso la 24esima giornata di campionato in Serie A, si è ridotto a un solo punto il vantaggio in classifica del Napoli di Antonio Conte sulla formazione nerazzurra.

Vantaggio, che avrebbe potuto essere almeno di tre punti se gli azzurri avessero avuto la meglio sull’Udinese domenica sera, che si è ora drasticamente ridotto al punto da aver rimesso in gioco nella corsa scudetto anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

A meno cinque dalla prima posizione dei partenopei, anche la Dea, vittoriosa sabato pomeriggio sul campo dell’Hellas Verona, ha infatti adesso buone possibilità per sperare nuovamente nel tricolore il quale, stando almeno all’attuale graduatoria, dovrebbe essere questione per tre squadre.

Al termine della stagione mancano chiaramente ancora molte partite, ma l’incertezza regnante al momento è elemento che potrebbe caratterizzare anche le prossime settimane. I tifosi di Napoli, Inter e Atalanta, sperano indubbiamente nel contrario, con l’ovvio auspicio che la propria squadra possa prendere il largo, ma nel calcio, si sa, l’ultima parola spetta sempre al campo.

Napoli, mercato invernale deludente: Okafor non è Kvaratskhelia

Comunque primo nonostante il pareggio interno con l’Udinese e la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, il Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis fa i conti con le numerose critiche mosse da più parti secondo le quali la società non avrebbe operato in maniera oculata nell’ultima sessione invernale di calciomercato. Sessione invernale, caratterizzata senza alcun dubbio dal trasferimento al Paris Saint Germain di Khvicha Kvaratskhelia il quale, stando specialmente ai recenti commenti dei sostenitori azzurri, non sarebbe stato sostituito con un profilo equivalente.

L’ingaggio di Noah Okafor dal Milan, che col tempo potrebbe anche rivelarsi un’ottima operazione, al momento non soddisfa infatti il palato sopraffino di tifosi e addetti ai lavori campani i quali, tristemente, hanno iniziato a sostenere la tesi secondo la quale le riserve della rosa di Antonio Conte non siano all’altezza dei titolari. Il gruppo del tecnico leccese resta, ad ogni modo, il candidato numero uno alla vittoria del tricolore, ma da qui alla fine del campionato Lukaku e compagni dovranno rimboccarsi decisamente le maniche per non buttare al vento quello che sarebbe il quarto titolo della storia del Napoli.

ADL incontra il sindaco di Napoli, Manfredi: sul tavolo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del Maradona

In una cena andata in scena lunedì 10 febbraio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riferito da Il Mattino, ha incontrato il sindaco della città partenopea, Gaetano Manfredi per parlare della necessità di giungere quanto prima a un’intesa per i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona.

Lavori, che serviranno all’impianto napoletano per essere inserito nella lista delle strutture che potranno ospitare gare nel corso di Euro 2032, dei quali, però, ad oggi si sa purtroppo ben poco. I tempi per il progetto che farebbe felici club e città purtroppo stringono e, sebbene si continui a nutrire grande fiducia, le possibilità che l’ex San Paolo venga scelto per ospitare l’Europeo italo-turco del 2032 sono sempre più basse. Vedremo, ad ogni modo, come evolverà la situazione.