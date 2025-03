Il tecnico paga per tutti; ennesimo esonero in Serie A | La società riparte da zero

Sono sempre gli allenatori a pagare per primi dopo le brutte prestazioni della propria squadra, soprattutto nel nostro campionato.

Negli ultimi tempi è diventata una consuetudine sempre più diffusa e che non riguarda soltanto la nostra Serie A o per meglio dire il nostro calcio. La conseguenza più diffusa di risultati negativi, infatti, resta sempre l’esonero dell’allenatore che, come si usa spesso dire, è il primo a pagare e lo fa per tutti.

Anche in questa stagione, che da questo punto di vista era partita incredibilmente meno forte, in Serie A si sono registrati diversi esoneri che hanno riguardato anche squadre di prima fascia. In alcuni casi la decisione di cambiare allenatore ha portato i risultati sperati, in altri, invece, non si è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa.

Il primo è sicuramente il caso della Roma che, dopo aver visto l’incredibile esonero di Daniele De Rossi e la situazione addirittura peggiorare con Ivan Juric, ora si sta godendo la rinascita dopo l’arrivo di Mister Claudio Ranieri. Diverso, invece, il discorso relativo al Milan, con Sergio Conceicao che non è comunque riuscito a riportare in alto i rossoneri dopo l’esonero di Paulo Fonseca.

Anche in altre squadre di primissima fascia, però, la parola esonero riecheggia sempre più ed è sulla bocca di tantissimi tifosi. Questo è per esempio il caso della Juventus, con la fiducia nei confronti di Thiago Motta che è pressoché terminata e la gente che chiede a gran voce addirittura il ritorno di Massimilano Allegri.

Fiorentina, crisi senza fine

Il club che sembra più vicino ad un nuovo avvicendamento in panchina, però, è la Fiorentina. Dopo un ottimo avvio di stagione, infatti, con la squadra che era addirittura attaccata alle posizioni di vertice e sognava una qualificazione alla prossima Champions League, da metà dicembre si è spenta la luce in casa viola.

Sono addirittura nove, infatti, le sconfitte nelle ultime sedici partite, tra Campionato e Conference League. Un cammino preoccupante che ha fatto scivolare la squadra all’ottavo posto, superata anche dalla Roma che continua a non volersi fermare. Ora, la qualificazione alle prossime coppe europee è seriamente a rischio e Raffaele Palladino potrebbe saltare da un momento all’altro.

Fiorentina, ultimatum a Palladino

Dopo la sconfitta in casa del Napoli, nonostante una prestazione discreta, la società vorrebbe una scossa per questa stagione e ha deciso di dare un ultimatum all’allenatore. Decisive, quindi, saranno le prossime due sfide, quella di Conference League contro il Panathinaikos e quella di campionato, delicatissima, contro la Juventus.

Troppo importante, infatti, per il club è la qualificazione ai quarti di finale della competizione europea, mentre per i tifosi lo è il match casalingo contro la rivale storica bianconera. Fallire anche solo uno dei due prossimi appuntamenti cruciali potrebbe significare esonero per Palladino e un progetto che ripartirebbe da un altro allenatore.